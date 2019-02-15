Gönül, Vatandaşları Çiçeklerle Karşıladı

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "İzmit bizim sevdamız" diyerek vatandaşlara gül ve karanfil dağıttı. Merkez Bankası'ndan başlayarak Yürüyüş Yolu boyuncadevam eden programda başkan adayı Gönül, halkın sevgisi ve takdiri ile karşılaştı. Gönül'ün hoş sürprizine ise AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da eşlik etti. Gerçekleşen programda vatandaşlar ile sohbet eden AK Parti Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler İzmit'i seviyoruz ve İzmit'e olan sevdamız ile bu yola çıktık. Ben inanıyorum ki İzmit'in Gönlü olacak" dedi. Gül dağıtımı programının ardından Gönül, vatandaşları dinlemek üzere "Gönül Taksiye" binerek yola çıktı.

SEVDAMIZ İLE YOLA ÇIKTIK

Vatandaşları, "Biz İzmit'i ve Sizleri seviyoruz" diyerek Yürüyüş Yolu boyunca, trafikte ve mağazalarda çiçeklerle karşılayan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Ben İzmitliyim ve İzmit'in kızıyım. Beni büyüten ve mimar olarak yetiştiren İzmit'e vefa borcumu ödemek için hazırım. Bizler İzmit'i seviyoruz ve İzmit'e olan sevdamız ile bu yola çıktık. Ben inanıyorum ki İzmit'in "Gönlü" olacak" ifadelerini kullandı.