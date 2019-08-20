Son Dakika Haberleri: Gönül Yazar 24 yılın ardından sahneye çıkacak
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Gönül Yazar 24 yılın ardından sahneye çıkacak

1 saat önce

Vize Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Tarih ve Kültür Festivali, 23 Ağustos 2019 cuma günü başlıyor.

Gönül Yazar 24 yılın ardından sahneye çıkacak, System.String[]
Vize Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Tarih ve Kültür Festivali, 23 Ağustos 2019 cuma günü başlıyor. Festivalde Gönül Yazar da 24 yıl sonraya sahneye çıkacak.

Vize Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Tarih ve Kültür Festivali'ne sayılı günler kaldı. 23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Festival Alanında gerçekleşecek festival, konser, gösteri, söyleşi ve şiir dinletilerine sahne olacak. Bu hafta sonu gerçekleşecek festival, ünlü sunucu Çiğdem Tunç'un sunumuyla gerçekleşecek.

Açılış programının ardından başlayacak festivalde 23 Ağustos 2019 cuma günü 90'lar ve Balkanlar Gecesi etkinliği gerçekleşecek. Etkinlikte DJ Ayhan Topaloğlu, Vizeli Ünlü Koreograf Uğurkan Erez yer alacak. Jale konserinin ardından Suzan Kardeş, balkan ezgileriyle festivale katılanları coşturacak.

24 Ağustos 2019 cumartesi günü devam edecek festival Erol Albayrak defilesinin ardından 70'ler Gazino Gecesi etkinliğiyle devam edecek. Etkinlikte Gönül Yazar da 24 yıl sonra sahneye çıkacak.

Festivalde 25 Ağustos 2019 pazar günü ünlü pop müziği sanatçısı Hande Yener sahne alacak. Yener, en sevilen şarkılarıyla festivale katılanları coşturacak. - KIRKLARELİ
Gönül Yazar, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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