Son Dakika Haberleri: Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrıldı! İşte nedeni...
Son Dakika Magazin Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrıldı! İşte nedeni... - Son Dakika Magazin

Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrıldı! İşte nedeni...

6 saat önce

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa kameralarına konuşan Yazar ayrılığı şu sözlerle duyurdu;Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi.

Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrıldı! İşte nedeni..., System.String[]

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa kameralarına konuşan Yazar ayrılığı şu sözlerle duyurdu;


Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız...  O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi.


Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakarım yani bu konularda. Beni anlaması lazım yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. 'Bekar bir erkektim geçmişte' diyor her erkek geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım...


NE OLMUŞTU


Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına bağlanan bir izleyici Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in Doğa adlı bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylemişti. Mesajları geçmişte gönderdiğini kabul eden Rüzgar Mağden, şu an hayatında Gönül Yazar'dan başka kimsenin olmadığını söylemişti.  Gelişen olayların ardından Gönül Yazar ilişkiyi bitirme kararı aldı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:55 
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