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Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf geldi! - Son Dakika

Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf geldi!

29.07.2021 07:34
Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf geldi!, System.String[]

Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Yazar'ın kaburgalarında kırık oluştuğu ve akciğerine batmak üzere olduğu tespit edilmişti. Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

HASTANEDEN FOTOĞRAF GELDİ

Birkaç gündür hastanede tedavisi devam eden Gönül Yazar'dan fotoğraf geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yazar'ın hastaneden fotoğrafını yayınladı. Usta sanatçının son durumunun iyi olduğu tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Gönül Yazar'ın sağlık durumu <a class='keyword-sd' href='/nasil/' title='nasıl'>nasıl</a>? Hastaneden fotoğraf geldi!
Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf geldi!

Gönül Yazar, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden fotoğraf geldi! - Son Dakika Magazin


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