Gönülbağı'ndan uluslararası kuruluşlara

Şehir ve insan hareketi Gönülbağı, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla her yıl binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan çatışma ve savaşların durdurulması için uluslararası kuruluşlara daha etkin çaba gösterme çağrısında bulundu.

Gönülbağı'ndan yapılan açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sömürülen, haksızlığa uğrayan veya öldürülen çocukların acılarını duyurmak ve yaşananların önüne geçilebilmek için gerekli bilincin oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1992'de, 4 Haziran'ın "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gönülbağı hareketinin bugünde her yıl binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan çatışma ve savaşların durdurulması için UNICEF, BM, NATO'yu daha etkin çaba göstermeye çağırdığı bildirildi.

Dünyada çocukların yaklaşık beşte birine karşılık gelen 420 milyona yakın çocuğun çatışma bölgesinde yaşadığı kaydedilen açıklamada, son yıllarda çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların sayısının yaklaşık yüzde 40 oranında arttığı, her yıl binlerce çocuğun çatışma ve savaşlar yüzünden yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Milyonlarca çocuğun ise mülteci olarak başka ülkelere kaçmak zorunda kaldığına dikkati çekilen açıklamada, bu sebeple 30 milyona yakın çocuğun doğdukları ülkelerden uzakta yaşamını sürdürmek zorunda kaldığı ve milyonlarca çocuğun da bu ağır travmanın altında psikolojik sorunlarla karşı karşıya olduğu anlatıldı.

Bu çocukların kendilerini güvende hissetmeye ve eğitim, sağlık, gıda başta olmak üzere temel gereksinimlerini karşılamaya ihtiyaçları olduğuna değinilen açıklamada, "Çocukların çatışmadan en fazla etkilendiği ülkeler olarak Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen ilk sıralarda yer alıyor. Mağdur çocukların Müslüman coğrafyalarında yoğunlaşması, Batı'daki çocukların obezite tedavisi görürken bu coğrafyalardaki çocukların ise açlıkla mücadele etmesi, bir taraftakilerin daha iyi eğitim seçeneklerinin peşindeyken bir taraftakilerin hayatta kalma mücadelesi vermesi oldukça düşündürücüdür." ifadeleri kullanıldı.