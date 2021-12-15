Gönülden Gönüle Ziyaretleri Dilovası İlçemizde Devam Etti

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımız, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine devam ediyorlar.

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün Dilovası ilçemizde ikamet eden 6 Şehit ailesi ile 4 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Ada, onlarla hemhal olarak gönül köprüleri kurdu. İlk olarak Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Ali Ada; her biri Dilovası ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Adem Karateke, Bahattin Tekgül, İlimdar Atasoy, Yunus Budak, Baba Laçin ve Emin Durmuş'un emanetlerini ziyaret etti.

Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını iletip, şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Ali Ada: "Yapmış olduğunuz fedakarlık, canınızdan, kanınızdan kattığınız bu büyük sorumluluk ve vefa; Aziz Milletimiz tarafından her zaman takdirle, minnetle ve şükranla anılır, milletimizin gönlünde müstesna yere konulursunuz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. " dedi. Vali Yardımcısı Ali Ada, ziyaretlerin devamında Gazilerimiz; Musa Karabulak, Umut Boğa, Mitat Ağdur ile Filit Artürkaslan'ın evlerine misafir oldu. Mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı Ali Ada, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal hatırlarını sordu.

Kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmediklerini, yapılan bu ziyaretlerin manevi açıdan önemli olduğunu belirten gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: "Devletimiz biz gazilere maddi ve manevi anlamda her türlü yardımı ve desteği sunuyor. Devletimiz sağ olsun var olsun. Her zaman yanımızda olan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.