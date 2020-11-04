Gönülden kopan tonlarca iyilik depremzedelerin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Gönülden kopan tonlarca iyilik depremzedelerin yaralarını sarıyor

04.11.2020 11:01
Gönülden kopan tonlarca iyilik depremzedelerin yaralarını sarıyor, System.String[]

Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için seferber oldu.

ORHAN ONUR GEMİCİ - Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için seferber oldu. Devletin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmaların yanı sıra depremzedeler için şu ana kadar ülkenin dört bir yanından yaklaşık 70 bin ayni yardım bağışı da İzmir'e ulaştırıldı.

İzmir açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, arama kurtarma faaliyetlerinden binalardaki hasar tespit çalışmalarına, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesinden psikososyal desteğe uzanan uygulamalar hızla devreye alındı.

Yakın zamanda Elazığ, Malatya ve Van'da yaşanan depremlerde olduğu gibi İzmir depreminde de ulusal, il ve ilçe düzeyinde hangi çalışmaların yürütüleceği, hangi kurumların ne gibi görevleri üstleneceğinin tek tek belirlendiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ışığında Bakanlıklar ve ilgili kuruluşların tamamı, depremin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yardımına koştu.

Her biri birer kahraman olarak Türkiye'nin gönlünde taht kuran AFAD, AKUT, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden ekiplerin yer aldığı 7 binin üzerinde görevli, gece gündüz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çırpınırken, Türk Kızılay tarafından acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri oluşturuldu ve hemen sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Türkiye bir kez daha tek yürek oldu

Deprem, sel, yangın gibi nice afet sonrasında zorda olanların yardımına koşan Türk halkı, bu kez İzmir için yüreğini ortaya koydu. Kısa sürede ülkenin dört bir yanında tonlarca ayni yardım toplandı.

Kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hatta okulların yürüttüğü çalışmalarla battaniye, uyku tulumu, kışlık kıyafet, çocuklar için mont, ayakkabı ve oyuncak, bebek maması, kişisel hijyen malzemeleri, kuru gıda ile kedi ve köpek mamasının yer aldığı çok sayıda malzeme, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yönetimindeki ayni bağış deposuna ulaşmaya başladı.

7 tır ve 20 kamyon dolusu yardım malzemesi depoya ulaştı

AFAD ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının (SYDV) verilerine göre, İzmir Kültürpark Fuar Alanı bölgesinde bulunan 9 bin metrekarelik ayni bağış deposunda öncelikli olarak gıda kolileri, battaniye, temizlik malzemeleri, ısıtıcılar, yatak, çocuk bezi gibi malzemeler depolandı.

Toplam 150 personelin görev aldığı depoya şu ana kadar Türkiye genelinden 7 tır, 20 kamyon ve pikapla yaklaşık 70 bin adet yardım malzemesi ulaştı. Yardımların depoya girişlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından dün itibarıyla 4 bin 643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28 bin 574 battaniye, 17 bin 456 yatak, 9 bin 260 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duşWC konteyner sevk edildi.

İhtiyaç sahipleri tek tek tespit ediliyor

TAMP çerçevesinde İzmir'e gönderilen ayni yardımların depoda muhafazası ve dağıtımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Uzmanların yaptığı tespitler neticesinde ayni yardımlar depolardan alınarak Bakanlık, AFAD ve Türk Kızılay personeli tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.

Şu aşamada nakdi yardım bağışı kabul edilmezken yapılan ayni yardımların da kullanılmamış, sıfır ürünler olması şartı bulunuyor.

3 bin 59 bağımsız birim için 18 milyon liranın üzerinde yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şu ana kadar İzmir'deki SYDV'lere ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 10 milyon liralık acil ödeneğin yanı sıra 6,6 milyon lira da periyodik pay aktarımında bulunuldu. Söz konusu kaynak depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, kira, eşya gibi yardımların hızla sağlanması için de kullanılıyor.

Bakanlık, deprem nedeniyle evleri yıkılan veya evlerine yıkım kararı verilip eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımında bulunacak.

Bölgede hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülüyor. Yapılan tespitler sonucunda 2 Kasım itibarıyla yıkık ve acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı bağımsız birimlerle Seferihisar'da meydana gelen tsunamiden etkilenenlerin yer aldığı toplam 3 bin 59 bağımsız birim için ilk etapta 18,5 milyon lira yardım yapılması öngörülüyor.

Psikososyal destek ekipleri 5 binden fazla vatandaşla görüştü

Öte yandan psikososyal destek ekipleri, depremden etkilenen yetişkin ve çocukların bu travmayı daha kolay atlatabilmesi amacıyla il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, uzmanlar şu ana kadar 5 binin üzerinde kişiyle birebir görüşme gerçekleştirdi.

112 Acil, Türkiye, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönülden kopan tonlarca iyilik depremzedelerin yaralarını sarıyor - Son Dakika


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