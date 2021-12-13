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Gönüller Aşkın Sesi Yunus Emre ile doldu - Son Dakika

Gönüller Aşkın Sesi Yunus Emre ile doldu

13.12.2021 16:28
Gönüller Aşkın Sesi Yunus Emre ile doldu

Sanatçılar, Yetkin Dikinciler, Hakan Aysev ve Yaprak Sayar'ın katıldığı özel etkinlikte, gönüller sultanı Yunus Emre, şiirleri ve kardeşlik duygularıyla anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü ve UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı olarak belirlenmesi kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. "Aşkın Sesi Yunus Emre" konulu özel etkinlikte opera sanatçısı Hakan Aysev ve Türk Müziğinin güçlü seslerinden Yaprak Sayar, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki koro ile Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan besteleri seslendirdi. Usta tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler ise lirik anlatımıyla Yunus Emre'nin hayatı ile evrensel kardeşlik ve hoşgörü dilini seyirciye aktardı. Türk ve Batı müziği sazlarının birlikteliğinde seslendirilen eserler, 700 yıllık aşkın sesi Yunus Emre'ye kardeşlik ve beraberlik selamı gönderdi.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Aşkın Sesi Yunus Emre Özel Etkinliğine çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve BBP İl Başkanı Remzi Kaya katıldı.

SELAM SANA EY YUNUS

Özel etkinlik tiyatro sanatçısı Yetkin Dikincilerin'in "Selam Sana Ey Yunus" adlı şiiri okumasıyla başladı. Dikinciler, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki koro ve sazende heyetinin eşliğinde Yunus Emre'nin evrensel kardeşlik ilkelerine lirik anlatımla adeta can verdi.

SANAT YÖNETMENLİĞİNİ ÖZER YAPTI

Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in yaptığı etkinlikte Merve Utandı, Selin Yücesoy, İrem Şamlı, Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak Tolga Şekerci, Sait Berker Seymenoğlu ve Anıl Yurttaş korist olarak görev aldı.

EN GÜZEL YUNUS EMRE ŞİİRLERİ MÜZİKLE BULUŞTU

Solistler Hakan Aysev ve Yaprak Sayar, besteleri güçlü sesleriyle yorumladı. Yaprak Sayar, Yunus Emre'nin"Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Yarın Hakk'ın Divanına Varam Allah Deyu, İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Kabe'nin yolları bölük bölüktür'', opera sanatçısı Hakan Aysev ise "Bana seni gerek seni, Sordum Sarı Çiçeğe, Uyan Ey Gözlerim Gaflettin Uyan" şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi.

BİRLİKTE SESLENDİRDİLER

Aysev ve Sayar, Yunus Emre'nin şiirinden bestelenmiş "Hak Bir Gönül Verdi Bana, İki Cihan Güneşi Sensin Ya Resulallah, Nice Feryat Edip Zarı Kılam Ben, Ah Nice Bir Uyursun, Yunus, Allah'u Allah ve Gönül Hayran Oluptur Aşk Elinden" eserlerini ise birlikte seslendirdi.

DOÇ. DR. AKYEL, ORKESTRA SORUMLULUĞUNU YAPTI

Orkestra sorumluluğunu Doç. Dr. Rıfat Akyel'in üstlendiği etkinliğin görsel yönetmenliğini M. Erkam Bülbül, metin yazarlığını, Bülent Sağlam, program koordinatörlüğünü ise Ahmet Kara yaptı.

YUNUS EMRE'NİN KARDEŞLİK ÇAĞRISI ANLAM BULDU

Gecede, Türk ve Batı müziği sazlarının ortaklığındaki ahenk Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" yönündeki evrensel kardeşlik çağrısına anlam kattı. Sazendeler ve koro arasındaki uyum ise yine birlik ve beraberliğin en güzel ses ve görüntülerinden biri haline geldi.

ÇAKMAK'TAN SANATÇILARA TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Gecenin sonunda Başkan Vekili Yaşar Çakmak sahneye gelerek sanatçılara teşekkür çiçeği takdim etti. Başkan Vekili Çakmak, "Yunus belki 700 yıl önce vefat etti ama düşünceleri ile hala aramızda. Kendisi için hayır dua edenlere selam ediyor. Bizler de Yunus'a hayır dua ediyoruz. Rabbim cennetiyle şereflendirsin. Bu güzel geceye katkı sunan tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüller Aşkın Sesi Yunus Emre ile doldu

Yetkin Dikinciler, Hakan Aysev, Yunus Emre, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gönüller Aşkın Sesi Yunus Emre ile doldu - Son Dakika


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