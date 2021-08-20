ÜNYE'DE GÖNÜLLER AŞURE İLE TATLANDI - Son Dakika

Muharrem ayı dolayısıyla Ünye Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanında aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonla 4 bin adetin üzerinde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkan Tavlı, "Muharrem Ayının Hayırlar Getirmesini Diliyorum"

Aşure dağıtımında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "İslam tarihinde önemli bir yeri olan Hicri yılın aynı zamanda birinci ayı olan Muharrem ayının içerisindeyiz. Bu mübarek ayı en önemli kılan etkinliklerden bir tanesi de Aşure Günüdür. Tabi Muharrem ayının kendi içinde barındırdığı özellikler var. Birliği, kardeşliği, hoşgörüyü ve en önemlisi de paylaşmayı aşılamaktadır. Allah (C. C) tüm bunların farkında olarak Muharrem ayını bizlere nice seneler idrak etmeyi nasip eylesin. Tüm İslam Alemine ve memleketimize hayırlara vesile olsun. " Dedi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Argan, "Ünye Belediyemize Teşekkür Ediyorum"

Ünye Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen aşure dağıtım programında söz alan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ise yaptığı açıklamada, "İslam dini açısından çok önemli bir günü idrak ediyoruz. Bu vesile ile Ünye Belediyemizin yapmış olduğu bir etkinlikte bir aradayız. Peygamberler tarihine baktığımızda aşure gününün ne kadar önemli bir yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle Hz. Nuh'un gemisinin büyük tufandan kurtuluşunun olduğu, Hz. İbrahim'in firavunun zulmünden kurtulduğu ve aynı zamanda Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün gibi tarihte çok önemli bir yer tutmaktadır. İnşallah Muharrem ayı bizlerin birliğine, beraberliğimize, geleceğimize çok güzel bir katkı sağlar. Bu vesile ile Muharrem ayımızı tebrik ediyor, Ünye Belediyemize ve değerli Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı 'ya böyle bir etkinlik için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan 4 bin adetin üzerinde aşurenin dağıtımı gerçekleştirildi.