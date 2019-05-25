Gönüller Kura'ni Kerim Tilaveti İle Mest Oldu
1 saat önce
Cuma akşamı Alanyurt Mahallesi Yeni Camide, 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan ÇELİK Hafız Alpcan Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:08 Kaynak: Bültenler
İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında; ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor.
2014 KUR'AN-I KERİM GÜZEL OKUMA YARIŞMASI DÜNYA BİRİNCİSİ HAFIZ ALPCAN ÇELİK
İlk teravih namazının kılındığı 5 Mayıs Pazar akşamı İshakpaşa Camisinde startı verilen teravih programlarının 5.'si 24 Mayıs Cuma günü Alanyurt Mahallesi, Yeni Camide 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan ÇELİK ile gerçekleştirildi.
Teravih programından sonra Osmanlı Şerbeti ikramı da yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban Hafız Alpcan ÇELİK'in gönülleri mest eden o muhteşem Kuran-ı Kerim tilavetinin ve Teravih namazının ardından cemaatle bir araya gelerek sohbet etti.
KARDEMİR'den Yerli Otomobile Yerli Çelik
Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı
Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı