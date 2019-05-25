Son Dakika Haberleri: Gönüller Kura'ni Kerim Tilaveti İle Mest Oldu

Gönüller Kura'ni Kerim Tilaveti İle Mest Oldu

1 saat önce

Cuma akşamı Alanyurt Mahallesi Yeni Camide, 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan ÇELİK Hafız Alpcan Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gönüller Kura'ni Kerim Tilaveti İle Mest Oldu, System.String[]

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında; ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor.

2014 KUR'AN-I KERİM GÜZEL OKUMA YARIŞMASI DÜNYA BİRİNCİSİ HAFIZ ALPCAN ÇELİK

İlk teravih namazının kılındığı 5 Mayıs Pazar akşamı İshakpaşa Camisinde startı verilen teravih programlarının 5.'si 24 Mayıs Cuma günü Alanyurt Mahallesi, Yeni Camide 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan ÇELİK ile gerçekleştirildi.

Teravih programından sonra Osmanlı Şerbeti ikramı da yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban Hafız Alpcan ÇELİK'in gönülleri mest eden o muhteşem Kuran-ı Kerim tilavetinin ve Teravih namazının ardından cemaatle bir araya gelerek sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:08 Kaynak: Bültenler
Kuran-ı Kerim, Alanyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KARDEMİR'den Yerli Otomobile Yerli Çelik Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüller Kura'ni Kerim Tilaveti İle Mest Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]