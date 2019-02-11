Kalpleri ve gönülleri bir kardeşler aynı çatı altında toplandı diyen AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan; "Burada öyle sıcak öyle güzel bir hava var ki, bu güneşin sıcaklığı ama önce kalplerin sıcaklığı,gözlerimizde yüreklerimizde birlikte karşılıklı görüyoruz. Bu sevgiyi samimiyeti görünce sevgili İzmir Büyükşehir Belediye adayımız, Sayın Nihat Zeybekçi'nin Yunus'tan bir dörtlüğünü paylaşmak istiyorum. 'Biz gelmedik dava için, Bizim işimiz Sevgi için, Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldik.' Biz Cumhurittifakının adayıyız,biz gönüller yapmaya geliyoruz. Türkiye hepimizin, dolayısıyla biz gönüllere girmeye and içtik. Hiç bir komşumuzu, kardeşimizi etnik kökeni ne olursa olsun dostlarımızı, Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızı böyle yokluğa, bunların yaptığı gibi imkansızlığa mahkum etmeyeceğiz. Sizlerle, beraber bizler Bayraklı'ya hizmet etmeye geliyoruz." Dedi.

"BELEDİYE İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ"

Aslan, Belediye çalışanları ile ilgili ise "Burada bulunan belediyede çalışan işçi arkadaşlarımızda var. Biz emekçi, belediye çalışanımızın hiçbir kardeşimizin gönlünü, kalbini kırmayacağız, ekmeği ile oynamayacağız. Burdan bunun sözünü veriyorum. Onlar rahat olsunlar, biz göreve geldiğimizde bütün işçi kardeşlerimize daha çok sahip çıkacağız. Haklarını daha çok iyileştireceğiz. Yeter ki sevip, sizlere hizmet etsinler. Gönüllerini verip Allah rızası için, Bayraklı için aşkla hizmet etsinler bunu yapsınlar başımızın üstünde yerleri var. " diye konuştu.

"ZAFER BAYRAKLI'NIN OLACAK"

Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat ise yaptığı konuşmada "Bayraklı'da 20 yıl boşa gitti. Bayraklı'da yaşayan vatandaşlar o kadar şanslı ki ilçemizdeki her sorunu bilen, sokakları karış karış tanıyan gerçekten çalışan ve hizmet üreten bir Ali Abisi var. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta zafer bizim olacak." dedi.Toplantıda konuşan MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın "İzmir'de Nihat Zeybekci Bayraklı'da ise Ali Aslan'a destek vereceğiz. Gece gündüz demeden çalışıp seçmenimize projeleri anlatarak bilgi veriyoruz. 1 Nisan şakasına hazır olsunlar." Diyererek sözlerini noktaladı.