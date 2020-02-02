Gönülleri fetheden hareket - Son Dakika
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Gönülleri fetheden hareket

6 saat önce

Bursa-Ankara yolunda arabasıyla giden bir vatandaş, yola düşen Türk bayrağını görünce durdu.

Bursa- Ankara yolunda arabasıyla giden bir vatandaş, yola düşen Türk bayrağını görünce durdu. Sürücü, bayrağı yerden alıp öperek başına koyduktan sonra yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'dan İnegöl'e doğru giden Engin Medik, yolda kırmızı bir cisim fark etti. Arabanın dikiz aynasından baktığında Türk bayrağı olduğunu görünce tekrar geri dönerek yere düşen bayrağı alıp öpüp arabasına koyan Medik yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir devlet dairesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Medik, "Ben arabamla gelirken kırmızı bir cisim fark ettim, ama bayrak olduğunu anlamadım. Dikiz aynamdan baktığımda Türk bayrağı olduğunu gördüm. Hemen arabamla geri döndüm, yerde olan bayrağımızı aldım. Başımızın üstüne taşımamız gereken bayrağımızın yerde olmaması lazım. Bayrağımızda şehitlerimizin kanı var, gelip aldım, öptüm ve alnıma koydum. Kalbimin en güzel yerine yerleştirdim. Son günlerde bayrağımıza karşı yapılan çirkin saldırılar aklıma geldi. O kadar insan geçiyor, ama kimsenin fark etmemesi beni hakikaten üzdü. Bu bayrak göklerde dalgalanmalı, yerde değil. Avrupa Parlamentosunda kendini bilmez biri çıkıp şehitlerimin kanıyla sulanmış bayrağımızı yırtıyor. Sen kimsin, nasıl bayrağımı yırtarsın? Dünyaya meydan okumak o kadar kolay mı? Bu bayrak benim canımdır, kanımdır namusumdur" dedi.

(Seyfettin Aras/İHA)

Gönülleri fetheden hareket

Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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