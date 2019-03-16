Son Dakika Haberleri: Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi

Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi

1 saat önce

Bingöl'de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu.

Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi, System.String[]
Bingöl'de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu. Uğurlu'nun sahnedeki mutluluğu ise tüm öğrencileri de coşturdu.

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "Çanakkale Şehitlerine" şiirini ezbere en iyi okuma yarışması Bingöl'ün Solhan ilçesinde de gerçekleştirildi. Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ilçedeki Kız Anadolu Lisesinde okuyan özel öğrenci Elif Uğurlu'ya da şans verildi. Doğaçlama şiirle sahneye çıkan Uğurlu, jürinin değerlendirmesi sonucu gönüllerin birincisi seçildi.

Uğurlu'nun ödülünü İlçe Vaizi Osman Numanoğlu verdi. Birinci şeçilen Uğurlu, mutluluğunu sahnede gösterdi. O anlarda öğrenciler de Uğurlu'nun birinci olmasından dolayı sevinçlerini çığlıklarla anlattı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Bingöl, Uğurlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:15:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]