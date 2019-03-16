Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi
1 saat önce
Bingöl'de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu.
Bingöl
'de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu
, gönüllerin birincisi oldu. Uğurlu'nun sahnedeki mutluluğu ise tüm öğrencileri de coşturdu. Türkiye
genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yapılan "Çanakkale
Şehitlerine" şiirini ezbere en iyi okuma yarışması Bingöl'ün Solhan
ilçesinde de gerçekleştirildi. Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ilçedeki Kız Anadolu Lisesinde okuyan özel öğrenci Elif Uğurlu'ya da şans verildi. Doğaçlama şiirle sahneye çıkan Uğurlu, jürinin değerlendirmesi sonucu gönüllerin birincisi seçildi.
Uğurlu'nun ödülünü İlçe Vaizi Osman Numanoğlu verdi. Birinci şeçilen Uğurlu, mutluluğunu sahnede gösterdi. O anlarda öğrenciler de Uğurlu'nun birinci olmasından dolayı sevinçlerini çığlıklarla anlattı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:44 Kaynak: İHA
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