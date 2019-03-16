Son Dakika Haberleri: Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi

Gönüllerin Birincisi Oldu, Mutluluğu Görülmeye Değerdi

13 dakika önce

Gönüllerin birincisi oldu, mutluluğu görülmeye değerdiBİNGÖL - Bingöl'de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu.

Gönüllerin birincisi oldu, mutluluğu görülmeye değerdi

BİNGÖL - Bingöl'de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu. Uğurlu'nun sahnedeki mutluluğu ise tüm öğrencileri de coşturdu.
Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "Çanakkale Şehitlerine" şiirini ezbere en iyi okuma yarışması Bingöl'ün Solhan ilçesinde de gerçekleştirildi. Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ilçedeki Kız Anadolu Lisesinde okuyan özel öğrenci Elif Uğurlu'ya da şans verildi. Doğaçlama şiirle sahneye çıkan Uğurlu, jürinin değerlendirmesi sonucu gönüllerin birincisi seçildi.
Uğurlu'nun ödülünü İlçe Vaizi Osman Numanoğlu verdi. Birinci seçilen Uğurlu, mutluluğunu sahnede gösterdi. O anlarda öğrenciler de Uğurlu'nun birinci olmasından dolayı sevinçlerini çığlıklarla anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Bingöl, Uğurlu, Genel
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