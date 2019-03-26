Son Dakika Haberleri: Gönüllerince Eğlendiler

Gönüllerince Eğlendiler

1 saat önce

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Elif Buse Doğan Konseri düzenlendi.

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Sındırgılı kadınlar, konserde gönüllerince eğlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geçtiğimiz Cuma günü saat: 20.00'de Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi tarafından Elif Buse Doğan konseri düzenlendi. TRT Müzik'te her cumartesi "Nefesten Sese" ve Kral FM'de her pazar "Elif Zamanı" programlarını yapan genç ve başarılı sanatçının konserine Sındırgılı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Konserin girişinde Beyaz Masa ekipleri tarafından hediyeler dağıtıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgılı kadınları salonun kapısında karşılayarak, günlerini kutladı.

SINDIRGI HALKI SANATA DUYARLI

Konser öncesinde kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak, Sındırgı'yı çok önemsiyoruz. Bunun nedeni Sındırgı'dan müthiş bir pozitif enerji alıyoruz. Çok çalışkan, kültüre ve sanata duyarlı bir başkanınız var. Sındırgı halkı da sanata ve kültüre duyarlı insanlar. Ne zaman gelsek salonu dolduruyorsunuz. Ayağınıza sağlık. Önümüzdeki günlerde bir yetişkin tiyatrosu daha getireceğiz. Her gününüzün bu şekilde neşeyle, mutlulukla geçmesini diliyorum" dedi.

KURTLARINI DÖKTÜLER

Salonu hınca hınç dolduran Sındırgılı kadınlar iki saat süren konserde gönüllerince eğlendiler. Elif Buse Doğan'ın söylediği oyun havalarında yerlerinde duramayan kadınlar, kurtlarını döktüler. Kadınları yalnız bırakmayarak oyun havalarında onlara eşlik eden Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu, ekibiyle de karşılıklı oynamayı ihmal etmedi. Elif Buse Doğan'da sahneden inerek oyun havalarında ve halayda Sındırgılı kadınlara eşlik etti.

Konser sonunda Elif Buse Doğan'a, içerisinde Sındırgı Belediyesi'nin yöresel ürünlerinin yer aldığı bir sepet ve çiçek takdim edildi.

Konsere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu'nun yanı sıra; Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile eşi Yaşiye Yavaş, Sındırgı Belediyesi Kültür Müdürü Salih Durak, MHP İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu ve AK Parti Sındırgı Kadın Kolları Bakanı Sevil Yümsek de katılım gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:03 Kaynak: Bültenler

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