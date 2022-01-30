Üye Girişi
Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor - Son Dakika

Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor

30.01.2022 11:51

Trabzon'da akademisyen Elif Tüba Akçay, öğrencilerinin de desteğiyle yaklaşık 8 yıldır başta cami ve Kur'an kurslarının duvarları olmak üzere ihtiyaç duyulan uygun yerlere geleneksel el sanatları motifleri çiziyor.

Trabzon'da akademisyen Elif Tüba Akçay, öğrencilerinin de desteğiyle yaklaşık 8 yıldır başta cami ve Kur'an kurslarının duvarları olmak üzere ihtiyaç duyulan uygun yerlere geleneksel el sanatları motifleri çiziyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Elif Tüba Akçay, lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki hocasının yönlendirmesiyle çeşitli mekanlarda kalem işi süslemelerin yapıldığı gönüllü çalışmalara katıldı.

Akçay, 2014 yılından beri de Trabzon'da gönüllü öğrencileri ile süsleme bulunmayan cami ve Kur'an kurslarının duvarlarını geleneksel el sanatları motifleriyle renklendiriyor.

"İşe başladığımız zaman, nakış esnasında o işin içinde buluyoruz kendimizi"

Elif Tüba Akçay, AA muhabirine, kalem işi süslemelerin geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Geleneksel el sanatlarını yaşatmanın görevleri olduğunu belirten Akçay, bu düşünceden hareketle aralarında mezunların da yer aldığı öğrencilerle gönüllü olarak çalıştıklarını ifade etti.

Akçay, Trabzon'da 4 cami mescidinin kıble duvarına "Allah" ve "Muhammed" lafzının da bulunduğu kalem işleri nakşettiklerini vurgulayarak, Kur'an kurslarında ve bazı vakıf binalarında da çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

Motiflerin tasarımını kendisinin yaptığını, diğer aşamalara ise öğrencileriyle birlikte devam ettiklerini dile getiren Akçay, "Bulunduğumuz mekana ve metrekaresine göre kompozisyonlarını, tasarımlarını yapıyorum. Kağıda aktardığımız motif üzerinde iğne perdahı yapıyoruz ki kömür tozu duvara iyi geçsin. Kompozisyonumuzu duvara yapıştırıyoruz, kağıt bantlarla ve sonra kömür tozuyla üzerinden tampon yaparak aktarıyoruz. Daha sonrasında da boyamaya geçiyoruz, rötuşlarını, temizliğini yaparak teslim ediyoruz." diye konuştu.

Akçay, kullandıkları motiflerin, Kur'an-ı Kerim süslemesinde yer alan motifler olduğunu anlatarak, "Gelenekselliği devam ettirmek açısından tüm kompozisyonlarda, geleneksel Türk motifleriyle birlikte yaptığım tasarımları uyguluyoruz." dedi.

İhtiyaç duyulan daha fazla yerde çalışma yapmayı istediklerine dikkati çeken Akçay, "Bize talep geldiği takdirde bütün malzemelerimizle, o an öğrencilerimden kimler müsaitse yanıma alıyorum ve istenilen tasarıma kalem işini nakşedip görevimizi tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, çalışmalarda, ekonomik güçleri yettiği kadarıyla temin ettikleri plastik ve akrilik boyalar, çizdikleri motife göre zaman zaman da imitasyon altın içeren boya kullandıklarını anlattı.

Öğrencileriyle yaptıkları bu tür çalışmalardan keyif aldıklarını ve çok da eğlendiklerini ifade eden Akçay, tek isteklerinin ise yaptıkları çalışmaların kıymetinin bilinmesi olduğunu sözlerine ekledi.

"Bu tür çalışmalar sayesinde bileğimiz güçleniyor, fırçamız düzeliyor"

Sevdanur Mollamusaoğlu ise okuldan iki yıl önce mezun olmasına rağmen çalışmalara severek katıldığını söyledi.

Akçay'ın gönüllü çalışmalara önem verdiğini vurgulayan Mollamusaoğlu, "Öğrencilik yıllarımızda da çok defa bu tür çalışmalara katıldık. Elif hocam o zamandan beri elini üzerimizden çekmiyor sağ olsun. O zamandan beri kalem işlerine gidiyoruz gönüllü olarak, Allah devamını getirir inşallah." dedi.

Mollamusaoğlu, minyatür dersleri verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür çalışmalar sayesinde bileğimiz güçleniyor, fırçamız düzeliyor. Elif hocam hep, 'Fırçanız bereketli olsun, kaleminiz güzel olsun.' der. Bize katkı sağlıyor her anlamda. İnsanı ruhen dinlendiriyor, sakinleştiriyor. Bir kazanç elde etmiyorsun ama o içindeki rahatlama, o güzellik bambaşka şeyler katıyor insana."

Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor
Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor
Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor

YORUMLAR
500

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Trabzon, Tüba, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor - Son Dakika


Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!         
11:24
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40

Son Dakika Haberleri
12:26 Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
12:23 Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor
12:22 Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 13:03:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement