Gönüllü anneler bu kez suriyeli çocuklar için yardım topladı - Son Dakika
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Gönüllü anneler bu kez suriyeli çocuklar için yardım topladı

6 saat önce

Gönüllü anneler bu kez Suriyeli çocuklar için yardım topladıERZURUM'da ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için yardım toplayan gönülle anneler, bu kez Suriye'nin İdlip kentindeki çocuklar için kampanya başlattı.

Gönüllü anneler bu kez Suriyeli çocuklar için yardım topladı

ERZURUM'da ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için yardım toplayan gönülle anneler, bu kez Suriye'nin İdlip kentindeki çocuklar için kampanya başlattı. 9 gönüllü anneden oluşan grup, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıların ardından 3-4 gün içerisinde başta kıyafet olmak üzere bol miktarda giyecek ve yiyecek topladı.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Atike Buliç, Helin Fırat, Mehtap Ateştenyılmaz, Elif Kızılkaya, Sonsen Eğin, Sinem Özhancı, Ayten Aksakal, Yıldız Yıldız ve Selda Hayrunnisa Geyik, iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerinin baskısından kaçan aileler ile çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya adreslerinden yaptıkları yardım çağrılarına çok sayıda kişinin katılımıyla toplanan giyecek, yiyecek ve ayakkabı, Palandöken ilçesinde bir işyerinin deposunda toplanmaya başlandı. Gönüllü anneler, yardım kampanyasının devam ettieği uyarısında da bulundu.

İdlip'te yaşayanların ihtiyacına göre battaniye, kıyafet, bot ve temel gıda maddesi olarak un topladıklarını söyleyen Atike Buliç, 3-4 gün içerisinde önemli oranda yardım topladıklarını belirtti. Malzemeleri Erzurum'da oluşturulan toplama merkezine teslim edeceklerini anlatan Buliç, "Suriyeli kardeşlerimiz yalnız değiller. Umarız ki orada da bir an önce ateşkes ilan edilir, bu savaş hali son bulur ve herkes memleketinde özgürce yaşar" dedi.

Gönüllü anneler bu kez suriyeli çocuklar için yardım topladı

Erzurum, Suriye, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:29 Kaynak: DHA
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