Son Dakika Haberleri: Gönüllü BES ilk kez küçüldü

Gönüllü BES ilk kez küçüldü

14 dakika önce

Gönüllü BES 2018'de büyümediği gibi sistem başladığından bu yana ilk kez aralık ayında katılımcı sayısında azalış görüldü.

Gönüllü BES ilk kez küçüldü, System.String[]
Gönüllü BES 2018'de büyümediği gibi sistem başladığından bu yana ilk kez aralık ayında katılımcı sayısında azalış görüldü. Otomatik katılım ile gönüllü tarafın hedef kitlesinin örtüşmesi ve ekonomideki türbülans gönüllü BES'teki düşüşün sebepleri olarak gösteriliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:35 

Ekonomi
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