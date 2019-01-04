Gönüllü BES ilk kez küçüldü

Gönüllü BES 2018'de büyümediği gibi sistem başladığından bu yana ilk kez aralık ayında katılımcı sayısında azalış görüldü.

Gönüllü BES 2018'de büyümediği gibi sistem başladığından bu yana ilk kez aralık ayında katılımcı sayısında azalış görüldü. Otomatik katılım ile gönüllü tarafın hedef kitlesinin örtüşmesi ve ekonomideki türbülans gönüllü BES'teki düşüşün sebepleri olarak gösteriliyor.

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