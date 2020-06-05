Gönüllü dalgıçlar Sapanca Gölü'nden atık topladı - Son Dakika

Sakarya'da gönüllü dalgıçlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde dip temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi kıyı şeridinde buluşan Sakarya Atlantis Su Sporları Kulübü üyeleri ve gönüllüleri, kıyı şeridinde dalış yaptı. Sudan araba lastiği, plastik ve cam şişe, sandalye ve çekyat gibi çok sayıda çöp çıkaran dalgıçlar, daha sonra doğaseverlerin de yardımıyla atıkları çöp kamyonuna yükledi.

Kulübün gönüllü tüplü dalış eğitmeni Samet Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gölün kıyı şeridinde dip temizliği yaparak, doğaya bırakılan çöplerin çevreye ne kadar zarar verdiğini göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

Göle gelen insanların buraya atıklarını bıraktığını söyleyen Karaca, "Çünkü Sapanca Gölü, dünyanın içilebilir nadir su kaynaklarından bir tanesi. Sakarya'da yaklaşık 1 milyon insan bu gölden su içiyor. Buraya gelenlerin veya buradaki otoyol ve D-100 kara yolundan geçenlerin attıkları çöpler bir şekilde suya taşınıyor ve dibe çöküyor." diye konutu.

Karaca, Sapanca Gölü'nün son birkaç yıldır temizlenme anlamında kendini toparladığını anlatarak, şu an dalış yapılan kıyının gölün en temiz bölgelerinden biri olduğunu, diğer kesimlerde temizlik çalışması yapmaya kalktıklarında 3 aylık bir sürecin gerektiğini kaydetti.

Sudan, sandalye, masa, kanepe, mangal ve çok sayıda atık çıkarıldığını aktaran Karaca, "Bu atıklar buraya gelen piknikçilerin veya yolu kullanan insanların atıkları. Bunlar gölde kesinlikle kaybolmuyor, aşağı çöküyor ve biz bu suyu içiyoruz. Şunu söylemek istiyoruz; burası bizim içme suyu kaynağımız. İnsanların Sapanca Gölü'ne atıklarını değil, sadece güzel hatıralarını bırakarak evlerine dönmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.