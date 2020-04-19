Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda - Son Dakika
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Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde traktör sahibi vatandaşların oluşturduğu "Gönüllü Dezenfekte Timi", Edincik Mahallesi'nde cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde traktör sahibi vatandaşların oluşturduğu "Gönüllü Dezenfekte Timi", Edincik Mahallesi'nde cadde ve sokakları dezenfekte etti.


Bandırma'nın tarihi Osmanlı dönemine dayanan mahallesi Edincik'te Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz'ın öncülüğünde "Gönüllü Dezenfekte Timi" kuruldu. Mahallede traktör ve ilaçlama makinesine sahip 18 vatandaşın destek verdiği tim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesinden temin edilen dezenfekte ilaçları ile tüm cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Mahallenin girişinde toplanan ve traktörlerine taktıkları fanlı taral aparatlarına dezenfekte ilacı yükleyen traktör sahipleri, daha sonra Muhtar Kamil Eryılmaz tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde mahallenin cadde ve sokaklarına dağılarak ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. 5 bin nüfuslu Edincik Mahallesi'nde gerçekleştirilen örnek dezenfekte işlemi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.


Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz, "Zor dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde 'birliktelik kötü günde belli olur' sloganıyla traktör sahibi vatandaşlarımızla organize olduk. Sokaklarımızı 18 adet fanlı taral ile dezenfekte ettik. Bizlere dezenfekte ilaçlarımızı temin eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:27 Kaynak: İHA

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