Gönüllü diş hekimleri seyyar klinikle engellilere 39 yıldır şifa dağıtıyor - Son Dakika
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Gönüllü diş hekimleri seyyar klinikle engellilere 39 yıldır şifa dağıtıyor

25.05.2022 11:33

Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlananlar için 39 yıl önce iyilik hareketi başlatan Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği üyeleri, gittikleri illerde kurdukları seyyar kliniklerde engelliler ve çocuklara şifa dağıtıyor.

Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlananlar için 39 yıl önce iyilik hareketi başlatan Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği üyeleri, gittikleri illerde kurdukları seyyar kliniklerde engelliler ve çocuklara şifa dağıtıyor.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah koordinesinde, Türkiye'deki illeri dolaşmayı sürdüren gönüllü diş hekimleri, Bolu'ya da geldi.

Kentte daha önceden belirlenen okullara giderek seyyar klinik kuran diş hekimleri, hastaneyi aratmayacak teknolojik cihazlarla özel gereksinimli öğrencileri ücretsiz tedavi etti.

Dernek Başkanı Sabah, daha sonra öğrenci ve velilere doğru diş fırçalama teknikleri hakkında uygulamalı bilgi verdi.

"Tüm tedavileri yapacak konumdayız"

AA muhabirine, yaptıkları çalışmayı 1983 yılından beri sürdürdüklerini anlatan Sabah, Türkiye'nin her yerine gittiklerini, bugün de Bolu'da olduklarını söyledi.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun, devletin engelli eğitim merkezlerinde okuyan çocuklar için modern diş kliniği kurduklarını belirten Sabah, dağ ve orman köylerine de ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sabah, şimdiye kadar 200 bölgede çalıştıklarını bildirerek, "En uzak mesafe olarak Hakkari, Batman, Uludere'de çalıştık. Karadeniz'de Gümüşhane'de çalıştık. Batıyı, Uşak, Denizli, Afyon, Çankırı ve Balıkesir'i saymıyorum. Şu ana kadar engelli ve yatılı bölge okulundaki çocukların üzerinde arkadaşlarımızın emeği var." dedi.

Kurdukları kliniğin sıradan bir klinik olmadığını vurgulayan Sabah, "Hem diş hekimliği tedavileri, çürümeyi engelleyecek tedaviler hem de acil diş tedavileri, dolgu, çekim ve kanal tedavisini yapacak konumdayız." ifadesini kullandı.

"Bütün diş hekimlerinin bu çalışmaya katılmasını istiyoruz"

Dernekte üye sayısının yaklaşık 70 olduğunu anımsatan Sabah, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün burada 5 diş hekimiyle çalışıyoruz. Yardımcı personelimiz var 2 tane. İzmir Sağlık Müdürlüğü 112'de görevli kaptanımız var. Böyle yollara düşüyoruz. Eylülde Ayvalık'ta olacağız, Kocaeli'de çalışacağız. İzmir'de Kiraz Yatılı Bölge Okulumuz var. Tüm talepleri sıraya koyduk, dolu bir sezon geçirmek istiyoruz."

Sabah, Türkiye'nin her yerinde 1200 stajyer diş hekimiyle çalıştıklarını belirterek, "Biz isteriz ki Türkiye'deki bütün diş hekimleri, üniversitedeki bütün öğretim üyeleri, bir kere bu çalışmaya katılsınlar, yakinen izlesinler, nasıl olduğunu görsünler; bu çalışmadan kendilerini alıkoyamayacaklar, bizimle beraber çalışmak isteyecekler." diye konuştu.

Gönüllü diş hekimleri seyyar klinikle engellilere 39 yıldır şifa dağıtıyor
Gönüllü diş hekimleri seyyar klinikle engellilere 39 yıldır şifa dağıtıyor
Gönüllü diş hekimleri seyyar klinikle engellilere 39 yıldır şifa dağıtıyor
Gönüllü diş hekimleri seyyar klinikle engellilere 39 yıldır şifa dağıtıyor

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Kaynak: AA

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