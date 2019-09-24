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Gönüllü doktorlardan kadınlara eğitim semineri

2 saat önce

Bulanık Devlet Hastanesi doktorlarından Enfeksiyon Uzmanı Ceren Atasoy Tahtasakal ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güniz Yaşöz, hafta sonu tatillerini köylerde kadınlara seminer vererek geçiriyor.

Gönüllü doktorlardan kadınlara eğitim semineri, System.String[]

Bulanık Devlet Hastanesi doktorlarından Enfeksiyon Uzmanı Ceren Atasoy Tahtasakal ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güniz Yaşöz, hafta sonu tatillerini köylerde kadınlara seminer vererek geçiriyor.

Bulanık Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle gönüllü olarak köylerde seminer veren doktorlar, brusella ve şarbon hastalıkları ile anne sütü ve bebeklerin gıdaya geçişi konusunda kadınları bilgilendiriyor.

Uzgörür Beldesi Halk Kütüphanesi'nde kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Dr. Yaşöz, toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesinde kadınların büyük rol oynadığını belirtti.

"Sağlıklı anne, sağlıklı çocuk, sağlıklı çocuk sağlıklı toplumlu, sağlık toplum sağlıklı gelecektir." diyen Yaşöz, şöyle konuştu:

"Bebeklerin gelişimi için anne sütü çok önemli. Bebeğin ilk 6 ayda sindirim sistemine en uygun gıda anne sütüdür. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100'ünü, 6-12'nci aylarda ihtiyacın yüzde 50'sini, 12'nci aydan itibaren de ihtiyacın yüzde 30'unu karşılıyor. Bebek 6-9 aylıkken anne sütüne ek olarak günde 2-3 defa ek gıda verilebilir. 9-12 aylıkken de günde 4 defa ek gıda verebilirsiniz."

Dr. Tahtasakal da "kadını eğitelim dünyayı eğitelim" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, bu kapsamda Bulanık'taki tüm kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Devlet Hastanesi, Bulanık, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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