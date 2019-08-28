Son Dakika Haberleri: Gönüllü doktorlardan Suriyeli çocuklara sünnet
Son Dakika Güncel Haber

Gönüllü doktorlardan Suriyeli çocuklara sünnet

44 dakika önce

Gönüllü doktorlar Suriyeli çocukları sünnetini yaptı.

Gönüllü doktorlardan Suriyeli çocuklara sünnet, System.String[]
Gönüllü doktorlar Suriyeli çocukları sünnetini yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar derneği tarafından, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Kilis'in karşısında bulunan Kara köprü, Siccu ve Elbil kamplarında sünnet organizasyonu düzenlendi.

Suriye'ye gönüllü olarak gelen Ürolog Doktor Mehmet Ardıç, "Suriye'de devam savaşta en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar oluyor. Bizler sağlık alanında faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gönüllü doktor arkadaşlarımızla bugün ise minik kardeşlerimizin sünnetlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sünnetin dini ve kültürel açıdan gerekliliğinin yanı sıra sünnetin sağlık açısından da birçok faydası olduğunu söyleyen Ardıç, "Çeşitli kamplarda 2 gün içinde 85 minik kardeşimizi sünnet edip tedavisini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Ardıç, sünnet şöleni için gereken tıbbi malzemelerin, Konyalı hayırseverler tarafından temin edildiğini sözlerine ekledi. - KİLİS
İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz
Türkiye'deki Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'si savaş bitse bile ülkesine dönmek istemiyor Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüllü doktorlardan Suriyeli çocuklara sünnet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]