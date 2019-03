Gönüllü Dönüşüm Bizim İçin Çok Önemli"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gönüllü dönüşüm kriterimiz bu anlamda bizim için çok önemli. Asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermedik, vermeyeceğiz, bundan sonraki süreçte de bunun takipçisi olacağız." dedi.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1. Etap 501 konut ve 48 dükkan inşaatlarının temel atma törenine katıldı.



Törende konuşan Kurum, bugün İslam dünyasının yas günü, dünya için de kara bir gün olduğunu belirterek, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Bakan Kurum, Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son aşamaya gelindiğini duyurduklarını, bundan 3-4 ay önce de yapım sürecini başlatacaklarının sözünü verdiklerini ifade etti. Bugün temel atma töreninde sözlerini yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Kurum, bugüne kadar İstanbul'da 23 ilçede 65 riskli alan ilan ettiklerini, toplamda 120 bin bağımsız bölümü de kentsel dönüşüm sürecine aldıklarını, depreme dayanıklı olmayan bu yapıların yıkımlarını yaptıklarını, yenilerini de yapmak suretiyle vatandaşa huzurlu yuvalarını bir an önce kazandırmak istediklerini dile getirdi.



Üsküdar'da da bu kapsamda 2 riskli alan olduğunu aktaran Kurum, bu alanlardan birinin Kirazlıtepe Mahallesi olduğunu, bu bölgenin yaklaşık 180 bin metrekare olduğunu söyledi.



Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bin 761 konut ile 120 iş yerinin yenilerini yapmak suretiyle burayı inşa edeceklerini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:



"Bugün burada zemin artı üç katı geçmeyecek 381 2+1, 120 adet de 3+1, toplamda 501 konutumuzun temelini atacağız. İçinde 48 adet de ticari ünite olacak. Bunlara ilaveten diğer etapları da kısım kısım bu yıldan başlamak suretiyle alanların boşalmasıyla birlikte yapacağız. Diğer kalan etaplarda bin 260 konuta ve 72 adet ticari ünitenin de projesi çalışmaları tamamlandı. Vatandaşımızla anlaşma suretiyle en kısa zamanda da diğer etapları da uygulamaya başlayacağız. Projemiz tamamlandığında alanın yüzde 50'den fazlası yeşil alan olacak. Tüm blokların altında otopark olacak. Bol ağaçlı meydanlar, peyzaj düzenlemeleri, düzenli yollarımız, yatay mahalle kültürünün esas alındığı o projeyi hayata geçirmiş olacağız. Burayı bitirdiğimiz zaman burası inanın bugünkü değerinden çok daha değerli bir yer haline gelecek. Bu bölge Çamlıca Camimiz ile birlikte inanın Anadolu Yakası'nın gözle gösterilir çok önemli bir lokasyonu haline gelecek."



"İnşaat alanının tamamını, burada yaşayan hak sahibi kardeşlerimize veriyoruz"



Bakan Kurum, dönüşüm projelerini yaparken iki kriterlerinin olduğunu vurgulayarak, yerinde dönüşüm yapacaklarını, kimsenin mahallesinden ayrılmayacağını, Kirazlıtepe'deki bu dönüşümün de buna örnek olduğunu kaydetti.



Kurum, bölgede toplamda 124 blokta 184 bin metrekare inşaat alanı ürettiklerini dile getirerek, "Bu inşaat alanının tamamını, burada yaşayan hak sahibi kardeşlerimize veriyoruz. Onun dışında içinden finans elde edeceğimiz hiçbir konut yok. Dolayısıyla sizin dışınızda burada kimse oturmayacak." ifadelerini kullandı.



İkinci kriterlerinin ise gönüllü dönüşüm olduğunun altını çizen Kurum, "Gönüllü dönüşümle herkesin gönlü olsun istiyoruz. Biz 31 Mart'ı gönül belediyeciliği seçimi ilan ettik. Manifestomuz çerçevesinde herkesin gönlüne girmek, kalbine dokunmak zorundayız. İşte o kentsel dönüşüm sürecinde de Kirazlıtepe'de de hepinizin gönlüne dokunmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirmek zorundayız. Gönüllü dönüşüm kriterimiz bu anlamda bizim için çok önemli. Asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermedik, vermeyeceğiz, bundan sonraki süreçte de bunun takipçisi olacağız. Çünkü biz AK Parti'yiz, biz bu aziz milletin kendisiyiz." diye konuştu.



Kurum, ayrıca Boğaz bölgesinde 16 mahallede de yıllarca süren imar sorununu çözdüklerini anlatarak, bu sayede vatandaşların kendi yerlerinde oturacaklarını aktardı. Kurum, bölgede yıkılan Esentepe Camisi'nin yeniden inşa edileceğinin de müjdesini verdi.



Sadece konut değil, içerisinde sosyal donatıları da olan bir yaşam alanı yapmak istediklerini dile getiren Kurum, yıllar yılı bu ülkede hep iki anlayışın mücadelesinin yaşandığını, birinin AK Parti'nin eser, yatırım ve gönül siyaseti, diğerinin ise CHP'nin çöp, çamur, çukur ve çarpık kentleşme siyaseti olduğunu söyledi.



"CHP anlayışı, hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olamaz, sürekli takoz olur. CHP'nin genel karakteri budur.

Onlar ne kadar takoz olmaya çalışırlarsa çalışsınlar, biz de yatırım yapmaya devam edeceğiz, yapıyoruz, inşallah önümüzdeki süreçte de yapacağız." diyen Kurum, İstanbul'a son 16 yılda 235 milyar liralık yatırım yaptıklarını, Bakanlıkta devam eden yatırım tutarının da 92 milyar lira olduğunu, şu an 20 milyar liralık da yatırımın devam ettiğini aktardı.



"CHP'nin belediyecilik kariyeri ve karnesi sıfır"



Kurum, TOKİ eliyle bugüne kadar 150 milyar liralık yatırım yapıldığını, 840 bin vatandaşın konut edinmesini sağladıklarını, bunlarla birlikte hastaneleri, okulları, sosyal donatı alanlarını yaptıklarını söyleyerek, "Kirazlıtepe'de de yapacağımız bu proje onlardan birisi olacak. Çok kısa zamanda burada hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşümü hızlandırdıklarını dile getirerek, bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, dönüşümleri yaparken vatandaşın yanlarında olması gerektiğini belirtti.



Murat Kurum, hedeflerinin önlerindeki süreçte 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu söyledi.



2019 için 50 bin sosyal konutluk projeyi hazırladıklarına, başvuruların da bugün itibarıyla 180 bini aştığına dikkati çeken Kurum, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini anlattı.



Cumhur İttifakı'nın ülkenin her noktasında kusursuz şekilde işlediğini dile getiren Kurum, "Milletimizin teveccühünü görüyor, milletimizin bizleri bağrına bastığını görüyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nı kurmuşken, diğer tarafta da zillet ve illet ittifakı kuruldu, onlar da terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdiler." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kurum, CHP'nin belediyecilik kariyeri ve karnelerinin sıfır olduğunu ifade ederek, Üsküdar'ın 31 Mart'ta da kendine yakışanı yapacağını sözlerine ekledi.

