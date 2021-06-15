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Gönüllü eğitim neferleri iş başında - Son Dakika

Gönüllü eğitim neferleri iş başında

15.06.2021 13:11
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gönül odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gönül odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik Merkezleri insan odaklı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Aziziye Gençlik Merkezi de bir birinden anlamlı etkinliklere imza attı. Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ile Gönüllü Neferler, gençlik merkezi atölye çalışmalarına katılan gençlere her hafta farklı etkinlikler yaptırırken, fedakarlıklarıyla gönüllerde taht kuruyorlar. Çeşitli alanlarda gençlerin geliştirilmesi hedeflenen faaliyetlerde Kitap Okuma Halkaları, Beslenme ve Hijyen Eğitimi, Kudüs ve Mescidi Aksa Anlatımları,Zeka Oyunları ve çeşitli sportif etkinlikler düzenli olarak yapılıyor.

Aziziye Gençlik Merkezi Gönüllü Eğitim Timi üyesi Şeydanur Tokatlı ile her ay iki farklı kitabın okunması için gençlere dağıtılan kitaplar bir sonraki buluşmada kitap tahlilleri yapılarak güzel bir ortam oluşturuluyor. Gençler okudukları kitaptan öne çıkan noktaların anlatılması istenirken bu sayede ifade yeteneklerinin de geliştirilmesi için de gençlere fırsat sunuluyor. Aziziye Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Diyetisyeni, gençleri Sağlıklı Beslenme ve Hijyen konularında bilgilendiriyor. Ellerine eldiven giyinen gençler, poşetlerle atık poşet ve plastik malzemeleri toplayarak çevre temizliği yaptılar. Gençler, çevre ve doğayı kirletmemek için güzel mesajlar verdiler.

Gönüllüler ve gençlik merkezi üyelerini buluşturan projede akıl ve zeka oyunları atölyesinde birbirinden güzel oyunları gönüllüler eşliğinde öğrenen gençler köy okullarına hediye etmek için kendi elleriyle hazırladıkları ayıraçları boyadalar. Gönüllüler ve gençlik liderleri bu yöntemle çocukları daha çok okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Gençlik Merkezi Müzik Atölyesinde Gitar eğitimi alan ve bu alanında hızla ilerleyen Medine Çınar da, Gönüllü çalışmalarına gitarıyla katılıp çocuklarla söylediği şarkılarla kaynaşma ortamı oluşturuyor. Gönüllü gurunda ayrıca Medine Çınar, Elif Köseoğlu, Hümeyra Tekle, Beyzanur Emer, Hayrunisa İlçin ve Nisa Arda isimli gönüllü gençler görev alarak çocuklarla bir çok alanda ilgilenip bu güzel çalışmanın birer parçası oldular.

Spor Parkurları ile Gençler Yarışıp Eğleniyor

Pandemi sebebiyle hareketten uzaklaşan gençler Aziziye Gençlik Merkezi spor alanlarında yarışıp spor yaparak enerjilerini atıyorlar. Aziziye Gençlik Merkezi gönüllüsü Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Eda Yağan'ın hazırlamış olduğu parkurlarda gençlerin kıyasıya yarışmaları yanında eğlenmeleri gençlik merkezine daha sıkı bağlanmalarını sağlıyor. Proje hakkında konuşan Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, gönüllüler ile gençlik merkezi atölyelerine katılan gençlerin farklı alanlarda buluşturmanın her iki grubun da gelişim sağladığından ötürü mutlu olduklarını belirterek, gençlik merkezi eleğinden geçen gençlerin topluma iyi bireyler olması yönünde çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, spordan sanata, kültürel faaliyetlerden gönüllülük faaliyetlerine bir çok alanda gençlere hizmet verdiklerini belirtti. Merkezimize gelen gençlerimizin yanı sıra Çizmelioğlu Özel Rehabilitasyon merkezi ile işbirliği yaparak özel çocukları her hafta gençlik merkezinde ağırlayarak gönüllülerimizle çocuklarımızın fiziksel ve mental gelişimleri için katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Kumbasar, bu tür gönül odaklı çalışmalarının süreklilik arz edeceğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da Aziziye Gençlik Merkezini yaptığı farkındalık nedeniyle tebrik etti. - ERZURUM

Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Gönüllü eğitim neferleri iş başında

Erzurum, Atölye, Kudüs, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gönüllü eğitim neferleri iş başında - Son Dakika


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