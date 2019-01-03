Son Dakika Haberleri: Gönüllü Ekip Yayladaki Köpeklere Yiyecek Götürdü

Gönüllü Ekip Yayladaki Köpeklere Yiyecek Götürdü

28 dakika önce

Kar yağışının etkili olduğu Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylasında köpeklere yiyecek götürüldü.

Gönüllü Ekip Yayladaki Köpeklere Yiyecek Götürdü, System.String[]
Kar yağışının etkili olduğu Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylasında köpeklere yiyecek götürüldü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken Göklük Yaylası'ndaki köpeklere, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz ile polis memuru Gökhan Keni'den oluşan gönüllü ekibi yiyecek götürdü.


Kış ayının gelmesi ile boşalan yayla evlerinde nöbet tutan köpeklere yiyecek dağıtan ekip adına konuşan Mevlüt Semerci, gönüllülük esasına dayanan amaçlarının sahipsiz köpekleri korumak olduğunu söyledi.


Zaman zaman böyle etkinlik yaptıklarını ifade eden Semerci, Konya-Antalya yol ayrımı Bozkır-Karaman yolundan geçen sürücülerden yayla etrafında bulunan köpeklere yiyecek vermelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Gölcük, Yalıhüyük, Kar, Güncel
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