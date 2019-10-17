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Gönüllü eller minikler için boyadı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Bayram Turan Çetin Anaokulu'nun bahçesi rengarenk oldu.

Gönüllü eller minikler için boyadı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Bayram Turan Çetin Anaokulu'nun bahçesi rengarenk oldu. Minik öğrencilerin bahçesini renklendiren gönüllü gençlerin çalışması takdir kazandı.


Düzce Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, Ağa Köyünde eğitim öğretim hizmetinin verildiği Bayram Turan Çetin Anaokulunun bahçe duvarlarını ve demirlerini boyayarak renklendirdi. Ağa Köyü, gençlerine örnek olan çalışma, anaokulu öğrencilerinin eğitim gördüğü bahçeyi farklı bir görünüme kavuşturdu. Gençlerin velilerle ortak işbirliği içinde yaptığı çalışma çevrede de beğeni kazandı.


Bayram Turan Çetin Anaokulu Müdürü Serap Yamak "Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençlerimiz ve gönüllü velilerimiz el ele vererek okulumuzu boyayıp güzelleştirdiler. Bu örnek davranışlarından dolayı gönüllü gençlerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Bayram Turan, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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