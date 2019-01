Gönüllü Fizyoterapist Hastalara Sağlık Aşılıyor

BALIKESİR - Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneğinde gönüllü olarak görev yapan Fizyoterapist Özden Certel, koordinasyon bozukluğu yaşayan hastalara yaptırdığı egzersizlerle günlük yaşama katılımlarını ve aktivitelerinin artmasına yardımcı oluyor.

Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği toplumda farkındalık oluşturarak hasta ve yakınlarını bilinçlendirmek, mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Dernek bünyesinde hastalar için oluşturulan yaşam evinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle onları hayata katarak sosyalleşmeleri bir çok gönüllü tarafından sağlanıyor. Dernekte gönüllü olarak hizmet veren fizyoterapist Özden Certel haftada en az bir gün hastalarla bir araya geliyor. Hastalara yaptırdığı egzersizlerle günlük yaşama katılımlarını ve aktivitelerinin artmasına yardımcı oluyor. Fizyoterapist Özden Certel yaptığı açıklamada, "Dernekte gönüllü olarak hizmet etmekten çok mutluyuz. İnanılmaz değişimler gördüğümüz hastalar oldu. Genelde onların esnekliğini, koordinasyon bozukluğunu, günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını artırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Birincisi solunum egzersizleri, kas kuvveti ve kas esnekliği için normal eklem hareketleri, kimisinin omzunda kimisinin boynunda, diz eklemlerinde son derece fazla ağrıları olan hastalarımız var. Egzersizleri rutinde yapınca hareket gibi değil de düzenli sistematik bir şekilde yapınca onlardaki açılmayı düzenli bir şekilde görüyoruz. Çok keyifli geçiyor, hepsi hemen hemen her hafta geliyorlar. Büyük bir hastalıkları olmadıkları zaman çok keyifli saatler geçirdiğimiz oluyor. Teker teker ele aldığım hastalar da oluyor, grup egzersizleri yaptığımız da oluyor, ev ödevleri verdiğim, iş uğraşı terapisinde çalışan arkadaşlarımız da oluyor. Tabi bunların hepsi hem dernek yönetimi hem dernek üyeleri hem de çok değerli aileleriyle oluyor" dedi.

Fizyoterapist Certel, demans konusuna da değinerek "Hakikaten gönülden bağlılar ve söylenen her şeye katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bu da bizim başarımızı biraz daha arttırıyor. Alzheimerliler derneği için mola evinin açılışını haber verdiler. Gönüllü olmayı isteyip istemediğimizi sordular. Yaklaşık 1-1,5 yıldır keyifle gelip gittiğim, gönüllülük usulüne göre gelip gittiğim çok güzel bir yer oldu. Onların rehabilitasyon ünitesi hazırlandı. Değerli ailelerin katkıları gerçekten fazlaydı. Burada hemen hemen normal bir rehabilitasyon ünitesinde bu tarz hastalar için olabilecek her türlü imkanımız sağlandı. Çevremizde ya da bizlerle bir bu derneğe Alzheimerliler derneğine gelip mola evinde eğitim almak isteyen, iş uğraşı terapilerine, konuşma terapilerine katılmak isteyen tüm yaşlılarımızı, tüm hastalarımızı bekliyoruz. Demansla baş edilebilir, en azından ilerleyişi yavaşlatmak bizim görevimizdir. Onlara gülmek değil, onlarla beraber bu ortamda gülmek bizlerin en büyük keyfi. Tamamen ücretsiz, bağış yapmak isteyenler bağış yapıyor. Gönüllü katılımını sağlayanlar bizler gibi destek veriyor. Tamamen gönüllülük usulüne uygun bir çalışma evi burası" dedi.

Derneğe gönüllü olarak katkı sağlayan 54 yaşındaki Serpil Güvenç, "Bu aileye katılmaktan gerçekten de çok mutluyum. Benim gibi duyarlı, vatanına milletine, büyüklerine saygısı olan arkadaşlarımı buraya bekliyorum. Burada güzel bir aile ortamı var. Buradakiler kesinlikle hasta değil ilgiye ihtiyacı olan insanlar, gelin hep birlikte burada Balıkesir'imizde yapılmış olan evimizi hep beraber el ele verelim, bu arkadaşlarımıza ailelerimize hep beraber destek olalım. Sabah saat 9-10 gibi geliyoruz. Hastalarımızla ilgileniyoruz. Hastalarımıza onların ihtiyacı olan o gün moral motivasyonlarınla göre el işleri, el sanatları yaptırıyoruz. Boyama kitapları var, boyama kitaplarından boyamalar yaptırıyoruz. Hemşire arkadaşlarımız var, onlar geliyorlar. Onların etkinliklerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz, malzeme temininde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çevresel faktörlerimizi destekleyip getiriyoruz. Yani yanında, yakınında hastası olanları bulup getirmeye çalışıyoruz. Bu sosyal bir yaşantı, sosyal bir etkinlik. Benim burada hiçbir yakınım, hiçbir akrabam yok ama hepsi benim akrabam, hepsi benim ailem. Seve seve de yapıyorum" şeklinde konuştu.

