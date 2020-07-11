Gönüllü gençler bisikletle 4 günde 44 bin maske dağıttı - Son Dakika

Gönüllü gençler bisikletle 4 günde 44 bin maske dağıttı

Malatya'da 44 gönüllü genç, bisikletleriyle dört günde 44 bin maske dağıttı.

Malatya'da 44 gönüllü genç, bisikletleriyle dört günde 44 bin maske dağıttı.

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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce oluşturulan "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım" projesi kapsamında kent genelinde pedal çeviren gönüllü gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırdı.

Gençlik Merkezlerine giden gençlerden oluşan gönüllüler, maskeleri ulaştırdıkları kişilerle sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti; hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Proje, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da kente yapmış olduğu ziyaret sırasında başlatılmıştı.

Malatya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençler bisikletle 4 günde 44 bin maske dağıttı - Son Dakika
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