Gönüllü gençler depremzede aile ile kayısı hasadı yaptı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ve Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen depremde zarar gören aileyi kaldıkları lojmanda ziyaret ederek kayısı hasatlarına yardım etti.

Depremde evi yıkılan ve Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde okulun lojmanında kalan Vahid Karakaş ve ailesini ziyaret eden gönüllü gençler, "Ne İş Olsa Yaparım Abi" projesi kapsamında aile ile kayısı hasadı yaptı. 11 kişilik gönüllü grup, ailenin kayısılarını silkeleyip toplayarak aileye yardımcı oldu.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, gençlerle farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaparak depremzede aileye yardımcı olmak istediklerini dile getirerek, "Böylesine anlamlı bir çalışmaya imza atan gençlerimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

Karakaş ailesi ise gençlere teşekkür etti.