Gönüllü gençler, depremzede çocuklara moral oluyor - Son Dakika
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Gönüllü gençler, depremzede çocuklara moral oluyor

6 saat önce

Malatya'da gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyuncak dağıtıp, oyunlar oynayarak onlara moral veriyor.

Malatya'da gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyuncak dağıtıp, oyunlar oynayarak onlara moral veriyor.

Malatya Fırat ve Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Pütürge ilçesinde depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik merkezi gönüllüleri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek yüzlerini güldürmeye çalışıyor.

Bu çerçevede gönüllüler, matrak, halat çekme, bowling, lego, zeka oyunları, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlarla çocukların doyasıya eğlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Gönüllü gençler, depremzede çocuklara moral oluyor

Malatya, Beydağı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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