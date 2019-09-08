"Gönüllü gençler" eğitim yuvasına renk kattı

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyündeki Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Kur'an-ı Kerim Kursu binasını, tadilatını yaparak eğitime hazır hale getirdi.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Elmacık köyünde bu yıl ilk kez 4-6 yaş arası çocukların eğitim görmesinin planlandığı Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Kur'an-ı Kerim Kursu binasında eksikliklerin olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler, binada temizlik çalışması ve tadilat işleri yaptı.

Daha sonra duvarlarına yaptıkları resimlerle binanın çehresini değiştiren gençler, çocuklara oyun alanları da oluşturdu.

Düzce Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Gönüllülük Yılı" ilan edilmesini fırsat bilerek gönüllü gençlerle yola çıktıklarını söyledi.

İlçe Müftülüğüne ait binanın, eğitime hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "2019 yılı Bakanlığımız tarafından 'Gönüllülük Yılı' ilan edilmesi sonrası gençlerimiz gönüllü olarak bu faaliyetlere katılıyor. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha fazla gencimize ulaşıp, daha fazla proje yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, gençlerin hem eğlendiğini hem de eğitim için ter döktüğünü kaydederek, "Bu binada 4-6 yaş grubu kardeşlerimiz eğitim alacak, bu kardeşlerimiz inşallah büyüyünce de gönüllü gençler olacak." dedi.

"Gönülden isteyerek geldim"

Gönüllü gençlerden Ebru Arslan ise üniversite eğitimini tamamladığını ve liseden bu yana Düzce Gençlik Merkezi faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Hayata geçirdikleri projeler sayesinde güzel vakit geçirdiklerini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeyi ilk duyduğumda mutlu oldum. Okullar yakında açılacak, bu gibi çalışmaların yapılması gerekiyor. Çocuklara yönelik bir faaliyet olduğu için katılmak istedim. Ben gönülden isteyerek geldim buraya. İki gündür buradayız, çok güzel vakit geçiriyoruz. Yeni insanlar tanıdık, bir ekip olduk. Öncelikle çizimleri belirledik, daha sonra hangi renkleri kullanacağımızı konuştuk. Daha sonra görev dağılımı yaptık, en son böyle güzel resimler ve tablolar ortaya çıktı. Bu yapılan çalışma çocuklar için bir anı olacak, bizim için de bir anı oldu ama bizden sonra bu renklere bakarak, bizi hatırlayacaklar, belki de bizi unutmayacaklar."

Köy muhtarı Özgür Canbulat da gençlerin, köyde kullanılmayan bir binaya renk kattığını bildirdi.

Eğitime başlayacak çocukların çok sevineceğine işaret eden Canbulat, "Gençler, köyümüzde bulunan kurumumuzu güzelleştiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Boyama yapıyorlar, süslüyorlar. Burada 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza eğitim yuvası olacak. Çocuklarımız okul öncesinde hem dini eğitim hem de okula hazırlık eğitimi alacaklar. Binamız bundan önce aktif değildi. Bundan sonra aktif ve eğitime devam edilebilir olacak." diye konuştu.

Canbulat, gönüllü olarak köylerine destek veren gençlere ve 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ederek gençlerin ufkunu açan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.