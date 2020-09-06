Gönüllü gençler esnaf ve vatandaşa maske dağıttı - Son Dakika

Malatya'da gönüllü gençler, maskeli bisiklet projesi kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak sohbet etti.

Kent merkezinde bulunan mahalle ve sokaklarda pedal çeviren gönüllü gençler, esnaf ve vatandaşlara temizlik ve hijyen konusunda da hatırlatmada bulundu.