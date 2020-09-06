Gönüllü gençler esnaf ve vatandaşa maske dağıttı - Son Dakika

Malatya'da gönüllü gençler, maskeli bisiklet projesi kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak sohbet etti.
Kent merkezinde bulunan mahalle ve sokaklarda pedal çeviren gönüllü gençler, esnaf ve vatandaşlara temizlik ve hijyen konusunda da hatırlatmada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:55 - Kaynak: AA
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