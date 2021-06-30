Üye Girişi
Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar - Son Dakika

Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar

30.06.2021 16:49

Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar Amasya'nın Taşova ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğüne bağlı Taşova Gençlik Merkezinde gönüllü gençlere mobil aşı ekiplerce yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğüne bağlı Taşova Gençlik Merkezinde gönüllü gençlere mobil aşı ekiplerce yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Taşova Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler randevusuz şekilde yeni tip korona virüs aşılarını olmaya başladı. Başlatılan aşı uygulamasında Gençlik Merkezinde görevli lider ve gönüllü gençler, vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da randevusuz aşılarını yaptırdılar. Aşı için başvuran gönüllü gençler, onay formunu doldurup sisteme girişleri yapılarak aşılandı. Muhtemel sağlık sorunlarına karşı aşılarını olanların bir süre beklemesi istendi.

Uygulama hakkında bilgi veren Taşova Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Murat Çağlayan, "Taşova ilçemiz genelinde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün gençlerimizi aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Şuan da oranımız gayet iyi. Ama gençlerimizden daha çok ilgi bekliyoruz" dedi.

Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar
Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar
Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar
Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Amasya, Taşova, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 17:01 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler 16:50 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek 16:38 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti 16:28 Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek 16:01 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:01 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası kazan kaldırdı         
17:34
Altının kilogramı 492 bin liraya düştü Altının kilogramı 492 bin liraya düştü         
17:15
İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti         
17:02
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü         
16:51
Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora         
16:41
Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı         
16:36
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 17:40:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü gençler, gençlik merkezinde aşılandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement