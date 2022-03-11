Gönüllü gençler hasta çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika

Kocaeli'de tedavi gören çocuklar, İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneğindeki gönüllü gençler tarafından verilen çeşitli hediyelerle moral depoladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören gönüllü gençler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Burada çocukların odalarına giden gönüllü gençler, çocuklara kitap, oyuncak ve balon gibi hediyelerle sürpriz yaptı.

Dernek başkan yardımcısı Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, çocuklarla vakit geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, dernek olarak her sene çocuklar için moral etkinlikleri düzenlediklerini aktardı.

Hastanede tedavi gören çocuklarla bir arada olmanın tarifinin olmadığını belirten Kara, etkinliklerin oluşmasında destek veren gönüllülere teşekkür etti.