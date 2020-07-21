Gönüllü gençler ilçelerde maske dağıtacak - Son Dakika

Malatya'da 44 gönüllü genç, ilçelerde de maske dağıtacak.

Arapgir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da Malatya'ya yaptığı ziyaret sırasında başlatılan "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtımı" projesi yapılan faaliyetlerle amacına ulaştı.

Halkın ve gençlerin yoğun talebi nedeniyle projeye ilçelerde de devam etme kararı verildi.

Proje kapsamında il genelinde pedal çeviren gönüllü gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırmakla beraber sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etme imkanı buldu. Gençler, halkın hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkatlerini çekmeyi başardılar.

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi, ilçelerde farkındalık oluşturma için her hafta gönüllü gençleri "Maskeli bisiklet ilçelerimizde" sloganıyla etkinliklere göndermeyi planlıyor.

Bu amaçla ilk olarak Arapgir'de gönüllü gençlerden oluşan grup bisikletleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yeni normal hayata pedal çevirdiler.

Proje ileriki haftalarda diğer ilçelerde de devam edecek.