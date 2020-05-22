Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu - Son Dakika

Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, "Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz.

Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu, System.String[]

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, "Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz. Etkileşim fırsatlarına düzenli erişim, çocuklar, gençler ve topluluklar için daha iyi sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'ndan (Islamic Cooperation Youth Forum -ICYF) yapılan açıklamaya göre, dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun düzenlediği Online Gönüllülük Eğitimi başladı. 31 Mayıs'ta bitecek eğitime 50'nin üzerinde ülkeden 100 genç katılıyor. Eğitime katılan gençler, koronavirüs sürecinde tüm dünyada önemi bir kez daha anlaşılan 'gönüllülük' ile ilgili derinlemesine eğitimler alıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICYF Başkanı Taha Ayhan, gönüllülüğün gençler için önemine değinerek, "Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz. Etkileşim fırsatlarına düzenli erişim, çocuklar, gençler ve topluluklar için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Gönüllülük faaliyetleri gençlere iş birliği ve problem çözme gibi becerileri kazandırır. Bu nedenle, gönüllü olan gençlerin eğitim ve iş hayatında daha iyi performans göstermeleri ve hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

ICYF'in gönüllülüğü her zaman desteklediğini vurgulayan Ayhan, daha önce Antalya, Doha ve Bakü'de yapılan gönüllülük eğitimlerinin bu sene pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayhan, genç gönüllüleri eğitmenin İslam coğrafyasında Genç Gönüllüler Ağı'nın kurulmasına, kültürlerarası diyalog, kültürel yakınlaşma ve çeşitlilik alanlarında farklı programların sürdürülmesi ve uygulanması yönünde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.


Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Online Gönüllülük Eğitimi programında Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı (UNV), Türk Kızılayı, Medisina, Özel Yön, Global One ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi gibi kurumlardan dünya çapında önemli eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Dünyanın farklı yerlerinden gönüllülük alanında tecrübeli kişilerin bilgi aktarımı Online Gönüllülük Eğitimi ile İslam coğrafyasında gönüllü gençlerin artarak, iş birliklerinin artmasını hedefliyor.

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 04:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu - Son Dakika

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