Gönüllü gençler Kale ilçesinde etkinlikler düzenledi - Son Dakika

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Beydağı Gençlik Merkezi, Kale ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Beydağı Gençlik Merkezinin Gönüllülük Kulübü ve çevre timi, çevreyi temizledi.

Gençler tarafından doğadan toplanan çöpler geri dönüşüme gönderildi.

Gönüllü gençler, ilçede bulunan İzollu İlkokulu öğrencileri ile buluştu.

Gençler, okul duvarlarına, öğrencilerin seveceği ve eğitim içeren karakterler çizerek, boyadı.

Gönüllüler, Karakaya Baraj Gölü tur teknesinde düzenlenen Minder Sohbetleri'nde Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'ın tecrübelerini dinledi.

Bıçak, gençlere tavsiyelerde bulunarak, gerçekleştirdikleri program için teşekkür etti.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ve Beydağ Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca da katıldı.