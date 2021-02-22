Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı - Son Dakika

Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı

22.02.2021 11:43
Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı, System.String[]

Düzce Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllü gençler, "İçinizi Isıtmaya Geldik Projesi" kapsamında kış şartlarında köylere giderek çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Düzce Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllü gençler, "İçinizi Isıtmaya Geldik Projesi" kapsamında kış şartlarında köylere giderek çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde kalan çocukları unutmayan Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllü gençler, köylerdeki çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak, kaynaşma ve paylaşma duygularını güçlendirmek için "İçinizi Isıtmaya Geldik Projesi"ni hayata geçirdi.

Çoğu Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan 12 kişilik grup, proje kapsamında Çınardüzü ve Kavakbıçkı köylerine giderek çocukları evlerinde ziyaret etti.

Gönüllü gençler, çocuklara köy meydanındaki karla kaplı parkta oynama teklifinde bulundu.

Çocukların yoğun şekilde katılım gösterdiği etkinlikte, kardan adam yapıldı, kar topu oynandı. Çocuklara oyunlar sonunda, çikolata, meyve suyu, balon ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarının da anlatıldığı etkinlikte, çocuklar ve gençler keyifli vakit geçirdi.

"Önemli olan çocuklarımızın gönüllerindeki gülümsemeyi görebilmek"

Proje sorumlusu Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, projenin evlerinde sıkılan çocukların hoşça vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Yoğun kar yağışının olduğu köylerde faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran İnce, "Kar yağışında çocuklarla vakit geçiriyoruz, oynuyoruz ve onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Soğuk havada onlarla bir arada olduğumuz için projeye 'İçinizi Isıtmaya Geldik' ismini verdik. Önemli olan çocuklarımızın gönüllerindeki gülümsemeyi görebilmek." diye konuştu.

İnce, çocukların sokağa çıkmasına izin verilen saatlerde faaliyetleri yürüttüklerini dile getirerek, "Çocuklarla birlikte zaman geçirmek ve gönüllerini kazanmak istedik. Bunu da güzel bir gün geçirerek başardık. Hediyelerimiz de bahane oldu. Asıl hediye onların bize gülümsemeleri oldu. Gençlik Merkezi faaliyetlerimiz devam edecek. Amacımız bu zor günlerde bir nebze de olsa çocuklarımızın yanında olmak." ifadelerini kullandı.

"Oynarken üşümüş olsak bile içimiz ısındı"

Kavakbıçkı köyü muhtarı Orhan Bulut da çocukların etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Uzun zamandır çocuklarımız da evde sıkılmıştı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızla gençler kaynaştı. Bizi çok mutlu ettiler." dedi.

Kavakbıçkı İlkokulu anasınıfı öğretmeni Melike Bulut ise Gençlik Merkezi ekipleriyle çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız için büyük bir eğlence oldu. Çocuklarımız karda oynamayı seviyor. Köy çok kar alıyor. Çocuklarımızın kaynaşması çok güzel oldu. Genç arkadaşlarımıza bu kaynaşmayı sağladıkları için teşekkür ederim. Oynarken üşümüş olsak bile içimiz ısındı." şeklinde konuştu.

Düzce Gençlik Merkezi, oyunlar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı "Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi         
22:08
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:51:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü gençler kış şartlarında köylerdeki çocukların içini ısıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei