Son Dakika Haberleri: Gönüllü Gençler Köy Çocuklarını Sevindirdi

Gönüllü Gençler Köy Çocuklarını Sevindirdi

1 saat önce

Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri, zorlu kış şartlarında ulaştıkları köylerde çocuklarla oyun oynayıp hediyeler vererek güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor.

Gönüllü Gençler Köy Çocuklarını Sevindirdi, System.String[]
Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri, zorlu kış şartlarında ulaştıkları köylerde çocuklarla oyun oynayıp hediyeler vererek güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor. Merkezde gönüllü olarak faaliyetlere katılan gençler, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şehirpazarı İlkokuluna gitti.

Gençler burada çeşitli hediyeler götürdükleri köy çocuklarının yüzlerini boyadı, oyunlar oynadı ve pasta kesti.

Gönüllü gençler kızakla karda kayarak eğlendi.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü gençlerin her hafta bir köy okulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini ve güzel zaman geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Taşdemir, gönüllülerin gittikleri okulların eğer varsa soba ve temizlik malzemesi gibi eksiklerini gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Şehirpazarı İlkokulu Müdürü Sevinç Doğan ise 55 öğrencinin bulunduğu okulda kışın zaman zaman zorlandıklarını, ancak çocukların geleceği için çalıştıklarını düşündükçe mutlu olduklarını dile getirdi.

Gönüllü gençlerden Hasan Küçükyazıcı da bağışçılardan aldıkları yardımlarla öğrenci ve okullar için çeşitli malzemeler temin ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Erciş, Güncel
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