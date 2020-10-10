Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor - Son Dakika

Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor

10.10.2020 11:06
Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor, System.String[]

AĞRI Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri, 2,3,4, 8 ve 12'nci sınıfların da pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanması sonrası köy okullarının tamir, tadilat ve boyasını yapıyor.

AĞRI Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri, 2,3,4, 8 ve 12'nci sınıfların da pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanması sonrası köy okullarının tamir, tadilat ve boyasını yapıyor.

Yeni tip koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte okulların uzaktan eğitime dönmesi sonucu öğrenciler, evlerinde kalarak derslerini işlemeye başlamıştı. 12 Ekim tarihi itibariyle okulların kısmi olarak açılacak olması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Ağrı Gençlik Merkezi gönüllü üyelerini harekete geçirdi. Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük eden gençler, ayrıca tadilata ihtiyaç duyan köy okullarını tek tek gezerek bu okulların boya ve badana işlerini yapıyor.

3 YILDA 40 OKULUN BOYA-BADANA İŞLERİNİ YAPTILARGençlerle birlikte köy köy gezerek tadilata ihtiyacı bulunan köy okullarının boya ve badana işlerini yaptıklarını söyleyen Ağrı Gençlik Merkezi Başkanı Cihangir Aslan, okullardaki tamir ve tadilat işlerini bitirdikten sonra okul duvarlarına öğrencilerin dikkatini çekebilecek çizgi film karakterlerinin resimlerini çizerek öğrencileri sevindirdiklerini ifade etti. Son olarak merkeze bağlı Eskiharman köyünden kendilerine gelen talep doğrultusunda, köy okulunun tamir, tadilat, boya ve badana işlerini yapmak için köye geldiklerini belirten Aslan, "Gönüllü arkadaşlarımızla beraber talepte bulunan köylere boya işlerini yapmaya geliyoruz. Bazı okullarımızın dış cephelerinde ufak tefek tamiratlar gerektiriyor. Bazı okullarımızda okulun tamamını boyuyoruz ya da iç kısımlarda süsleme işlemi yaparak öğrencilerimizin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Birçok köyümüzden buna benzer talepler geliyor. Bizler öğrencilerimizin dikkatini çekecek çizgi film karakterlerinden tutunda pedagojik eğitime katkı sunacak bütün çalışmaları okul duvarlarına çizmeye çalışıyoruz. Şu anki okulumuzda dış cephede problemler olduğu için okulumuzun dış cephesini boyuyoruz. 2017 yılından bu yana ortalama 40 köyde gönüllü öğrencilerimizle birlikte elimizden geldiğince ufak tefek dokunuşlar da bulunduk" diye konuştu.'ÇOCUKLARIN VE İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ O MUTLULUĞU GÖRMEK BİZE YETİYOR.'

Gönüllülük esasına dayanan bu tarz çalışmalarda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini ve bu çalışmalardan dolayı çevreden olumlu tepkiler aldığını dile getiren gençlerden Nefise Levent ise "Daha çok okullara ve köy okullarına boyama, çizim, kütüphane oluşturma ve kitap okuma halkalarımız var. Kitap okuma halkaları kapsamında kitap okumayı daha çok yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmanın içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. İnsanlara, özellikle gelecek nesillere ve çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için mutlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu tarz çalışmalarda da gönüllülük esastır. Çevremizden de yaptığımız çalışmalar hakkında güzel tepkiler alıyoruz. Çocukların ve insanların gözlerindeki o mutluluğu görmek bize yetiyor" dedi.


Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor
Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor
Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor
Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor
Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor

Pazartesi, Film, Ağrı, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençler, köy köy gezerek okul boyuyor - Son Dakika

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