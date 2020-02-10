Gönüllü gençler, köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü - MUŞ - Son Dakika

Çocuklara balon, şeker dağıtılması

Çocuklarla oyun oynanması

Çocuklara çeşitli aktivitelerin yapılması

Kapının önünde biriken karların atılması

Genlik lideri erol çalışcı röp.

Gönüllü gençlerden mizgin akpolat röp.

Gençlik lideri irfan batır röp.

MUŞ - Muş Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ziyaret ettikleri köy okulundaki öğrencilerle halay çekip oyunlar oynadı.

Merkeze 45 kilometre mesafedeki Köşk Köyü İlkokuluna gelen merkezin gönüllü gençleri, çevredeki karları temizlediği okulun bahçesinde oyun için alan oluşturdu.

Gönüllü gençler burada halay çektiği öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak, çocukların güzel zaman geçirmesini sağladı.

Gönüllü gençlerden Erol Çalışcı, söz konusu proje kapsamında çocukların yüzünü güldürmek için onlara yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Mizgin Akpolat da çocukları eğlendirmek için köyü ziyaret ettiklerini belirterek, "Çocuklarla birlikte oyunlar oynadık. Onlara şeker dağıttık, balon verdik. Çocukların yüzündeki tebessümleri gördüğümüz zaman gelme isteğimiz daha çok artıyor." dedi.

İrfan Batır ise gençlik merkezine gelemeyen öğrencilerin ayağına gelerek onlar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.