Gönüllü gençler, köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü gençler, köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü - MUŞ - Son Dakika

Gönüllü gençler, köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü - MUŞ

6 saat önce

Çocuklara balon, şeker dağıtılması Çocuklarla oyun oynanması Çocuklara çeşitli aktivitelerin yapılması Kapının önünde biriken karların atılması Genlik lideri erol çalışcı röp. Gönüllü gençlerden mizgin akpolat röp. Gençlik lideri irfan batır röp.

Çocuklara balon, şeker dağıtılması

Çocuklarla oyun oynanması

Çocuklara çeşitli aktivitelerin yapılması

Kapının önünde biriken karların atılması

Genlik lideri erol çalışcı röp.

Gönüllü gençlerden mizgin akpolat röp.

Gençlik lideri irfan batır röp.

MUŞ - Muş Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ziyaret ettikleri köy okulundaki öğrencilerle halay çekip oyunlar oynadı.

Merkeze 45 kilometre mesafedeki Köşk Köyü İlkokuluna gelen merkezin gönüllü gençleri, çevredeki karları temizlediği okulun bahçesinde oyun için alan oluşturdu.

Gönüllü gençler burada halay çektiği öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak, çocukların güzel zaman geçirmesini sağladı.

Gönüllü gençlerden Erol Çalışcı, söz konusu proje kapsamında çocukların yüzünü güldürmek için onlara yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Mizgin Akpolat da çocukları eğlendirmek için köyü ziyaret ettiklerini belirterek, "Çocuklarla birlikte oyunlar oynadık. Onlara şeker dağıttık, balon verdik. Çocukların yüzündeki tebessümleri gördüğümüz zaman gelme isteğimiz daha çok artıyor." dedi.

İrfan Batır ise gençlik merkezine gelemeyen öğrencilerin ayağına gelerek onlar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gönüllü gençler, köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü gençler, köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü - MUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]