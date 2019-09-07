Son Dakika Haberleri: Gönüllü gençler kurumların beton bariyerlerini boyadı
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Gönüllü gençler kurumların beton bariyerlerini boyadı

18 dakika önce

Ağrı'da bir grup gönüllü genç, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla kurum ve kuruluşların bahçelerindeki beton bariyerleri boyayarak güzelleştiriyor.

Gönüllü gençler kurumların beton bariyerlerini boyadı, System.String[]

Ağrı'da bir grup gönüllü genç, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla kurum ve kuruluşların bahçelerindeki beton bariyerleri boyayarak güzelleştiriyor.

Ağrı Gençlik Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi tarafından başlatılan "Sokağımı Güzelleştiriyorum" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü gençler, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla terör eylemlerine karşı kentteki kurum ve kuruluşların etrafına kurulan beton bariyerleri renklendirdi.

Gençlik Merkezinde koordinatör ve gençlik lideri olarak görev yapan Mehmet Fatih Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca "Dünya Gönüllülük Yılı" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatı olarak İl Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa bir çalışma başlattıklarını ifade eden Erdem, "Ne yazık ki terör eylemlerine karşı birçok kamu kurum ve kuruluşu binalarının etrafı beton bariyerlerle çevriliyor. Biz de emniyet müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda Yeşilay ve Ağrı Gençlik Merkezimizin gönüllü gençleriyle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz." diye konuştu.

Erdem, yapılan çalışmanın topluma faydalı olacağına inandığını belirterek, rengarenk boyanan beton bariyerlere bakan insanların, özellikle de çocukların mutlu olacağını dile getirdi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının beton bariyerlerini süslemeye talip olduklarını aktaran Erdem, "Gönüllülerimiz bu hizmeti karşılıksız veriyor. Bizim tek talebimiz, malzemelerin karşılanması. Şu an ilimizde yapacağımız iki sokak daha var." ifadelerini kullandı.

Sıtkıye Mahallesi muhtarı Abdulkadir Durmuş da çalışmadan çok memnun kaldıklarını anlattı.

Çalışmanın tüm mahallelere yayılmasını temenni eden Durmuş, "Çocuklar burayı çok sevecek. Ben memnun kaldığıma göre çocuklar daha çok memnun kalacaktır." dedi.

Yeşilay, Ağrı, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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