Gönüllü gençler, şehit askerin adına kütüphane açtı - Son Dakika
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Gönüllü gençler, şehit askerin adına kütüphane açtı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan kütüphaneye, şehit Aziz Karnıkara'nın ismi verildi.

Gönüllü gençler, şehit askerin adına kütüphane açtı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan kütüphaneye, şehit Aziz Karnıkara'nın ismi verildi.

Kentte faaliyet gösteren Şefkat Elçileri Topluluğu, 1997'de Bursa'da askeri mühimmat sevkiyatı sırasında geçirdiği kazada şehit olan Aziz Karnıkara'nın isminin yaşatılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Aksu Anadolu Lisesi'nde yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından kütüphane açıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Akküncü, Ahmet Sarıkaya ve Zekeriya Kahveci ile Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğrenci ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde, şehidin ailesiyle birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından kütüphane içerisinde temsili olarak 5 dakikalık kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şehidin babası Abdurrahman Karnıkara, burada yaptığı konuşmada, evladının isminin kütüphaneye verilmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek emeğe geçenlere teşekkür etti.

Şehidin annesi Gülben Karnıkara da kütüphanenin açılmasına çok sevindiklerini ve çocuğunun isminin burada yaşayacağından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.


Şefkat Elçileri Topluluğu Başkanı Ahmet Bilgiç de okulun boş bir odasını arkadaşlarıyla bir ayda yeniden tasarlayarak kütüphaneye çevirdiklerini belirtti.

Kentte bir sosyal etkinliği daha gerçekleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bilgiç, "Anlatılmaz yaşanır derler ya tam olarak bu duyguyu ben burada yaşıyorum. İçimizdeki mutluluğu size nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bu mutluluk, anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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