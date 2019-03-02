Gönüllü Gençler Selçuklu Mezarlığını Gezdi
57 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Selçuklu mezarlığını gezdi.
Van
'ın Erciş
ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Selçuklu
mezarlığını gezdi.
İlçe Gençlik Merkezi'deki gönüllü gençler, kar yağının ardından güzel görüntülerin oluştuğu Çelebibağı
Mahallesi'ndeki tarihi Selçuklu ve Karakoyunlu
mezarlığını ziyaret etti.
Mezarlıkta dua eden gençler, ardından mezarlığı gezerek fotoğraf çekti.
Gençlik Merkezi gönüllüsü Hüsna Nur Yorulmaz, yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık tarihi mezarlığı ziyaret etmek istediklerini söyledi.
Kar yağışının ardından güzel görüntülerin oluştuğu mezarlıkta bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Yorulmaz, yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktıklarını aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak
Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı