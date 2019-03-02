Son Dakika Haberleri: Gönüllü Gençler Selçuklu Mezarlığını Gezdi

Gönüllü Gençler Selçuklu Mezarlığını Gezdi

57 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Selçuklu mezarlığını gezdi.

Gönüllü Gençler Selçuklu Mezarlığını Gezdi, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Selçuklu mezarlığını gezdi.

İlçe Gençlik Merkezi'deki gönüllü gençler, kar yağının ardından güzel görüntülerin oluştuğu Çelebibağı Mahallesi'ndeki tarihi Selçuklu ve Karakoyunlu mezarlığını ziyaret etti.

Mezarlıkta dua eden gençler, ardından mezarlığı gezerek fotoğraf çekti.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Hüsna Nur Yorulmaz, yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık tarihi mezarlığı ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Kar yağışının ardından güzel görüntülerin oluştuğu mezarlıkta bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Yorulmaz, yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: AA

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