Bitlis'te bedensel engelli genç ramazan ayında da sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, ramazanda da cadde ve sokakları dolaşarak "can dostları" besliyor.

Gönüllü arkadaşının yardımıyla mahalle ve sokakları dolaşarak hayvanları besleyen Avcı, sosyal medyadan başlattığı kampanya kapsamında bağışçıların gönderdiği mama istasyonlarını da ilçenin değişik yerlerine bırakıyor.

Avcı, gazetecilere, şu ana kadar ilçede kurdukları 15 mama istasyonu sayesinde sokak hayvanlarının daha düzenli beslendiğini söyledi.

Akülü aracıyla cadde ve sokakları düzenli dolaşarak sokak hayvanlarını beslemeye çalıştığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Gönderilen mama istasyonlarını ilçenin çeşitli noktalarına kuruyoruz. Böylece hayvanların daha düzenli ve fazla beslenmesini sağlıyoruz. Tabi bu işleri gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle yürütüyoruz. Bu güzel ramazan ayında sokak hayvanlarını unutmayarak beslemeye devam ediyoruz. Ulaşamadığım yerlere gönüllü arkadaşlarımız giderek mama bırakıyor. Bu sayede tüm hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda mama temininde sorun yaşıyoruz. Şimdiye kadar ki desteklerle ilçede 15 mama istasyonu kurduk. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."

Avcı'nın sokak hayvanları için gösterdiği çabadan etkilenen hayvansever Mustafa Çırak ise elinden geldiğince çalışmalara destek olduğunu kaydetti.

Çırak, "Uğur kardeşimizin yaptığı çalışmaları ve sokak hayvanlarına olan merhametini sosyal medya gördüm. Çalışmalarına destek oluyoruz. Mama istasyonlarının kurulumuna ve yiyecek bırakılmasına destek veriyoruz. İstasyonlarımızı kurduk fakat mama ihtiyacından dolayı dolumlarda sorun yaşıyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlardan destek bekliyoruz." dedi.