Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı

09.05.2022 18:17

Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı Şehzadeler Gençlik Merkezi ile Fatih Anadolu Lisesi'nin gönüllü gençleri, "Sokağın Neşesi" projesi çerçevesinde sokak hayvanlarına yardım elini uzattı.

Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı

MANİSA - Şehzadeler Gençlik Merkezi ile Fatih Anadolu Lisesi'nin gönüllü gençleri, "Sokağın Neşesi" projesi çerçevesinde sokak hayvanlarına yardım elini uzattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi ve Fatih Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Sokağın Neşesi" projesiyle sokak hayvanları unutulmadı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için alınan 30 adet ahşap köpek evi, 30 adet ahşap kedi evi ve 30 adet ahşap kuş evi Fatih Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve öğrenciler tarafından hayvan resimleriyle boyanarak Manisa'nın Spil Dağı'na ve köy okullarında belirlenen noktalara bırakıldı.

Gönüllü Genç Sude Naz Fidan, Şehzadeler Gençlik Merkezi gönüllüsü olarak projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, projeyle hem sokak hayvanlarına yardım ettiklerini hem de insanlarla sosyalleştiklerini söyledi.

Öğrenci Bera Naz Gülhan, "Bu proje hayvanlarımızın barınabilmesi, beslenebilmesi ve evlerinde uyuyabilmesi için çok güzel bir proje" dedi.

Öğrenci Berya Kurşun da "Özelikle şu sıcak günlerde hayvanlar için yemek ve su koymak çok önemli. Bu proje iyi ki düşünülmüş" diye konuştu.

Gençlik Lideri Esra Kale ise, "Hem Spil Dağı'ndaki yabani hayvanlarımız için hem de kırsal kesimde olan canlılarımız için küçük kulübeler hazırlıyoruz, aslında bu kışa hazırlık olacak, yazın Manisa'nın sıcağında biraz daha hayvanların serinlenmesi için yardımcı olmuş olacağız, buradaki amacımız gençlerin sosyal sorumluk bilincine sahip olabilmeleri ve insanlar dışında tüm canlılara saygı gösterebilmeleri ve onlar için bir şeyler yapabilmeleridir." şeklinde konuşurken, Öğrenci Melis Tuzcu, "İlk olarak sokak hayvanlarına yardım ettiğim için mutluyum. Sonuçta yardıma ihtiyaçları var ve konuşamıyorlar. Hayvanlara yardım ancak insanlar yardım edebilir. Bu projenin diğer okullara da yayılmasını diliyorum" dedi.

Öğrenci Gülsüm İrem Günay ise "Doğaya ve hayvanlara yönelik güzel bir çalışma. Bu tarz çalışmaların insanlık duygularını öldürmeyen daha çok yaşatan çalışmalar olması çok güzel. Müdürümüzün ve öğretmenlerimizin bizimle bu tarz çalışmalarda olması da çok önemli. Ortak hareket edince çok eğlenceli ve çok güzel güzle çalışmalar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise, "Öğrencilerimiz, Elveda öğretmenimizin önderliğinde aynı zamanında Şehzadeler Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzün de katkılarıyla çok güzel bir organizasyonun içinde oldular. Emeği olanlara teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan proje kapsamında belirtilen takvim çerçevesinde; öğrencilerin iletişim becerileri, davranış problemleri, ergenlik dönemi becerileri, çatışma çözme becerileri, verimli çalışma yöntemleri, dünyada yaşamını sürdüren her canlıya saygı duyan farkındalığı yüksek bireyler olmaları konusunda Şehzadeler Gençlik Merkezi ile Fatih Anadolu Lisesince çalışmalar yürütülüyor.

Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı

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Anadolu Lisesi, Şehzadeler, gençlik, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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