Drone destekli - Gönüllü gençler tarihi Cendere Köprüsü'nde çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Kahta Gençlik Merkezinde gönüllü gençler, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü'ndeki mesirelikte temizlik yaptı.

Mesire alanında onlarca çöp poşetleri ile ayrılan gençler, çevredeki vatandandaşların takdirini topladı.

Gönüllü gençlerden Muhammed Enes Acar, AA muhabirine, Nemrut yol güzergahında yer alan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği bu tarihi alanda çöp olmasının kendilerini üzdüğünü ve piknik yerine çöp toplamaya geldiklerini söyledi.

Yusuf İnce ise binlerce yıl ayakta kalan bu tarihi mekanı kirletmeye kimsenin hakkı olmadığını ifade etti.