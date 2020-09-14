Gönüllü gençler "Van Gölü canavarı" ve " Van kedisi" kostümleriyle dersleri renklendiriyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde gönüllü gençler "Van Gölü canavarı" ve "Van kedisi" kostümleri giyerek EBA TV yayınlarına ulaşamayan öğrencilere destek oluyor, derslerin daha eğlenceli geçmesini sağlıyor.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime katılma imkanı bulunmayanlar için harekete geçen gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, İşbaşı İlkokulu bahçesinde öğrenciler için sınıf oluşturdu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen sıra, masa ve bilgisayarları dezenfekte eden gençler, öğrencilere de maske ve dezenfektan dağıttı.

Öğrencilerin EBA TV yayınlarına ulaşmasını sağlayan gençler, giydikleri "Van Gölü canavarı" ve "Van kedisi" kıyafetleri ve yaptıkları gösterilerle dersleri daha eğlenceli hale getirdi.

Gönüllüler, etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin EBA TV yayınlarına ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin yanında olacaklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"İşbaşı Mahallesi'ndeki öğrencilerimizin EBA TV'ye bağlanmalarını sağladık. Bu süreçte öğrenci ve öğretmenlerimize destek vereceğiz. Eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ders öncesi bilgisayarlar ve masaları dezenfekte ediyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket ediyoruz. Gönüllülerimiz Van Gölü Canavarı ve Van kedisi kostümleri giyerek çocuklarımızla ilgileniyor."

Öğrencilerden Yusuf Sağardık ise bilgisayarları olmadığı için EBA TV yayınına bağlanamadığını ifade ederek, "Gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençleri sayesinde derslerimizi takip ettik. Bize hediyeler verdiler. Van Gölü canavarı ve Van kedisi kostümlerini giyenleri ilk defa gördüm. Hem ders çalıştım hem de eğlendim." dedi.