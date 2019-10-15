Son Dakika Haberleri: Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek
Son Dakika Güncel Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek

Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek

1 saat önce

Kozlu Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Kozlu Kargalar Ortaokulunu ziyaret etti.

Gönüllü gençler ve öğrencilerden Mehmetçiklere destek, System.String[]

Kozlu Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Kozlu Kargalar Ortaokulunu ziyaret etti. Gençler ve öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Kozlu Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler ve Kargalar Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Okul bahçesinde Türk bayrağı açan gençler ve öğrenciler, "Barış Pınar Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı gönderdi. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Fırat, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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